Carros Elétricos e Híbridos que custam apenas R$ 120 MIL aqui no Brasil. Veja aqui!

Há algum tempo, encontrar carros elétricos e híbridos que custam apenas R$ 120 mil no Brasil parecia uma utopia. Afinal, até pouco tempo esses veículos custavam valores exorbitantes, e era difícil pensar em uma possibilidade que pudesse caber no bolso de algumas pessoas.

Entretanto, à medida que o tempo passa e que esse tipo de tecnologia vem se tornando cada vez mais popular, a tendência é que haja uma redução nos custos desse tipo de veículo. Recentemente, um modelo em específico tem chamado a atenção pelo fato de ser possível encontrá-lo pelo valor de R$ 119.990 mil. A seguir, você conhecerá essa opção!

Carros Elétricos e Híbridos que custam apenas R$ 120 MIL aqui no Brasil

Atualmente, ainda não existem muitos modelos de carros elétricos e híbridos que estejam abaixo de R$ 120 mil. Além disso, ainda não é possível encontrar opções que não atinjam R$ 100 mil reais.

Ainda assim, com a constante popularização dessa tecnologia, o modelo Caoa Chery iCar está à venda, no mercado de automóveis, por R$ 119.990. Para termos ideia da popularização desse tipo de veículo, esse valor representa uma diminuição de 15% no preço original do carro.

A princípio, pode parecer uma redução baixa, mas a realidade é que 15% representa uma queda bem significativa.

Outros veículos que também receberam descontos interessantes, mas que não estão abaixo de R$ 120 mil, são os seguintes:

Renault Kwid e-Tech com 3,1% de desconto: R$ 139.990;

Caoa Chery Tiggo 5 X com desconto de 17%: 142.040,00;

Jac E-JS1 com desconto de 10%: 149.736,67.

Os benefícios e impasses dos carros elétricos e híbridos



Não é novidade alguma que os carros elétricos e híbridos têm promovido uma série de benefícios, a começar pela redução na emissão de poluentes no meio ambiente. Além disso, podem ser considerados mais econômicos do que os carros convencionais, o que oferece vantagens para quem deseja reduzir os custos com transporte no dia a dia.

Em contrapartida, em nosso país a cultura do carro elétrico ainda não está totalmente difundida. Afinal de contas, ainda é algo muito novo, e que não está acessível para todos os brasileiros. Por isso, o que podemos reparar como um dos maiores impasses desses veículos, nos dias atuais, é o que diz respeito aos pontos de carregamento.

Cidades pequenas e do interior, por exemplo, ainda não contam com esse tipo de ponto de carregamento, o que prejudicaria a funcionalidade do veículo no dia a dia. Em paralelo a isso, a capacidade de autonomia dos carros também é outro ponto que, para muitos consumidores, tem deixado a desejar.

Ainda assim, muitas pessoas têm sonhado com a aquisição do seu veículo elétrico ou híbrido. Por ora, podemos ter um modelo que está abaixo de R$ 120 mil, mas, a tendência é que essa tecnologia, aos poucos, vá se tornando cada vez mais acessível.

Afinal, se pararmos para avaliar o próprio consumo e compra de veículos, veremos que, com o passar dos anos, os carros foram se tornando mais acessíveis para muitos brasileiros, facilitando a aquisição.