cartão de crédito realiza a devolução de até 20% do valor das compras

O Dia dos Pais está chegando, e que tal receber dinheiro de volta enquanto compra o presente perfeito para o seu pai? O famoso cashback é uma maneira incrível de economizar e aproveitar ao máximo suas compras. Confira uma oportunidade imperdível: o cartão de crédito Rico Visa Infinite, que oferece um cashback de até 20% para os usuários.

Celebre o Dia dos Pais com cashback de até 20% usando o cartão de crédito Rico Visa Infinite

A Rico, uma plataforma de serviços financeiros pertencente à XP Inc., tem uma surpresa relevante para celebrar o Dia dos Pais. Visto que a empresa decidiu aumentar significativamente a porcentagem de cashback para os usuários do cartão Rico Visa Infinite. Agora, os clientes poderão desfrutar de um cashback turbinado de até 20% em suas compras, em comemoração a esta data especial.

Mais cashback e mais vantagens

De forma sucinta, ao usar o cartão de crédito Rico Visa Infinite para efetuar suas compras, poderá ter acesso a uma série de vantagens exclusivas.

Investback turbinado de até 20%

Aproveite um cashback turbinado de até 20% ao comprar produtos de marcas parceiras. Por exemplo, itens das marcas C&A oferecem 20% de cashback, enquanto Evino oferece 15%, Centauro 13%, O Boticário 6%, e Fast Shop e Shell Box 5%.

Ação especial com a Ambev

Além disso, uma parceria importante com a Ambev permite aos clientes do cartão Rico Visa Infinite aproveitar um cashback de 5% na compra do kit experiência da Chopeira da Perfect. Desse modo, o kit inclui 1 chopeira, 1 barril de 6 L Stella Artois e 2 taças Stella Artois, além de um incrível cashback de R$ 1.000,00 para compras de barril na Perfect Draft.

Desconto na Roda Rico



Você também pode gostar:

Se você está em São Paulo, não perca a oportunidade de proporcionar uma experiência única para o seu pai. Visto que com um desconto de 50%, ele poderá visitar a Roda Rico, a maior roda gigante da América Latina, localizada no parque Candido Portinari.

Como aproveitar essas vantagens?

Em suma, para aproveitar ao máximo esses benefícios excepcionais, siga estas etapas simples:

Acesse a Central de Benefícios dentro do aplicativo da Rico.

Escolha suas compras entre as marcas parceiras, como C&A, Evino, Centauro, O Boticário, Fast Shop e Shell Box.

Efetue suas compras usando o cartão de crédito Rico Visa Infinite.

Desfrute do cashback automático de até 20% nas suas compras.

Além disso, se você estiver interessado no kit experiência da Chopeira da Perfect em parceria com a Ambev, siga estas etapas adicionais:

Compre o kit pela Central de Benefícios no aplicativo da Rico.

Após a confirmação da compra, um código será enviado ao seu e-mail.

Em até 48 horas, use os créditos para comprar barris no site da Ambev durante os próximos 4 meses.

É importante notar que, no caso do kit experiência da Chopeira da Perfect, o cashback será fornecido pela própria Ambev, com a Rico não tendo responsabilidade sobre isso.

Certamente, a promoção do cartão de crédito Rico Visa Infinite é bastante interessante. Sendo assim, aproveite até 20% de cashback em suas compras, descontos exclusivos em marcas parceiras e uma ação emocionante em parceria com a Ambev.

Estabeleça um limite de gastos mensais

Antes de começar a usar o seu cartão de crédito, é fundamental estabelecer um limite de gastos mensais. Visto que isso te ajudará a controlar suas despesas e garantir que não gaste mais do que pode pagar no final do mês.

De modo geral, enquanto aproveita os benefícios de cashback, não se esqueça das taxas e tarifas associadas ao seu cartão de crédito. Pois algumas instituições financeiras podem cobrar taxas anuais, taxas de atraso ou taxas de transação no exterior.

Mantenha um controle rigoroso

O uso do cartão de crédito pode se tornar um hábito rotineiro, e é fácil perder o controle dos gastos. Por isso, utilize aplicativos de gerenciamento financeiro ou anote suas compras manualmente para acompanhar onde o seu dinheiro está sendo gasto.