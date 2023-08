Cartão OTC: Quando o seu cartão de benefícios de saúde é recarregado todos os meses?

An Cartão OTC – que significa Over-the-Counter Card – é uma vantagem oferecida como parte de Planos Medicare Advantagepermitindo que os beneficiários adquiram itens específicos de balcão nos estabelecimentos participantes.

É importante reconhecer que nem todos os planos Medicare Advantage fornecem cartões OTC e sua disponibilidade pode ser limitada em certas regiões do EUA.

Como funciona o cartão OTC?

Os beneficiários elegíveis receberão um cartão OTC que lhes dá a oportunidade de acessar até 70 dólares a cada três meses para a compra de uma ampla gama de itens de venda livre (OTC)..

Antes de utilizar o cartão pela primeira vez, é imprescindível ligar para o número indicado no cartão para ativá-lo. Para isso, basta seguir as instruções contidas no adesivo localizado na parte frontal do seu cartão.

Depois que seu cartão for ativado, você poderá utilizá-lo convenientemente para compras qualificadas nas lojas e bodegas participantes. Normalmente, as lojas deixam bem claro se estão participando ou não.

Nenhum PIN ou assinatura é necessário para transações na loja e o processo é semelhante ao de um cartão pré-pago.

Durante o check-out, você pode simplesmente passar o cartão para concluir o pagamento.

É importante ter em mente que este cartão OTC destina-se exclusivamente a itens OTC elegíveis. Para pagamentos de receitas médicas, deve ser utilizado um cartão diferente.

O saldo OTC é acumulado?

Quaisquer saldos não utilizados dos subsídios trimestrais serão transferidos para os trimestres subsequentes, no entanto, você deve utilizar o saldo restante antes do final do ano, portanto, até 31 de dezembro de 2023.

Se suas despesas excederem o valor da mesada trimestral, você poderá cobrir a diferença usando seu cartão de crédito ou débito pessoal.

Quanto a quando o seu cartão de benefícios de saúde é recarregado todos os meses, o cartão OTC é carregado com o valor OTC trimestral no início de cada calendário.