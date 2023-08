Cartão PicPay “ESCONDE” tarifas e você PRECISA saber

O aplicativo PicPay disponibiliza uma gama diversificada de funcionalidades aos seus utilizadores. E cada uma dessas funcionalidades tem encargos específicos que podem ser aplicados em transações particulares. Esses detalhes têm um papel crucial para indivíduos que almejam requisitar um cartão ou até estabelecer uma conta na instituição bancária virtual.

Uma das principais vias de creditar fundos na carteira PicPay envolve o emprego do cartão de crédito. O montante pode ser empregado para liquidar faturas, realizar transferências via PIX ou entre contas do PicPay, tanto de maneira imediata como em prestações.

Como solicitar o cartão

Requisitar o cartão de crédito do PicPay constitui um procedimento simples e está ao seu alcance por meio direto na plataforma. É necessário que você seja um utilizador dessa plataforma virtual. Verifique o passo a passo a seguir:

Ingresse na plataforma PicPay, disponível tanto para Android quanto para iOS .

quanto para . No interior da plataforma, selecione “PicPay Card”.

Escolha a alternativa “Solicitar meu PicPay Card”.

Complete os campos requeridos.

Ademais, é possível requerer o cartão por intermédio das opções “Configurações”, acessíveis ao clicar na imagem de perfil. Após efetuar a solicitação, será realizada uma avaliação de crédito do cliente, de maneira similar ao processo adotado por outras instituições bancárias.

Qual é o limite de crédito do PicPay?

O valor do crédito disponível no cartão do PicPay pode ser obtido através de duas abordagens distintas. A primeira é a mais frequente, na qual a organização disponibiliza um montante previamente autorizado, fundamentado na avaliação do histórico de crédito do usuário.

A segunda alternativa ocorre por intermédio do montante destinado às operações realizadas na plataforma. Quanto mais frequentemente você utilizar o PicPay para quitar compras e efetuar transferências, maior se tornará o limite associado ao seu crédito.



Tarifas do PicPay

Relativamente às despesas do PicPay, é crucial salientar que certos serviços, tais como pagamentos e transferências, estão sujeitos a custos. A recarga de créditos de celular, aquisição de gift cards e abastecimento com shell box resultam em uma taxa de até 4,99% quando efetuados imediatamente. Caso se opte por parcelar essas operações, a porcentagem chega a 5,99%.

Cumpre destacar que o app não impõe anuidades, taxas mensais ou encargos de admissão. No entanto, há encargos associados a determinados serviços. Por exemplo, o plano PicPay PRO envolve custos de parcelamento que são suportados pela pessoa que efetua o pagamento. Os clientes têm a escolha de parcelar o pagamento quando se utilizam do app.

Na questão dos pagamentos de boletos, não existe custo quando a transação é efetuada utilizando os fundos da carteira. Ademais, é viável realizar pagamentos híbridos, empregando o saldo da conta e evitando encargos relacionados aos boletos.

Recentemente, o PicPay expandiu o leque dos seus serviços ao abranger empréstimos pessoais, viabilizando aos utilizadores a solicitação de crédito para superar dificuldades financeiras. Todavia, é de suma importância considerar as taxas de juros envolvidas e os termos de reembolso antes de aderir a essa prestação.

É altamente recomendado que os utilizadores do PicPay consultem o endereço eletrônico oficial e a área de auxílio da plataforma para obter informações atualizadas acerca das tarifas e serviços disponibilizados. Possuir discernimento sobre os custos ligados a diferentes transações é essencial para efetuar escolhas financeiras bem fundamentadas e para usufruir plenamente dos proveitos oferecidos pela aplicação.

Resumo das taxas