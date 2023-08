O Nubank, reconhecido por sua abordagem inovadora e simplificada das finanças pessoais, está mais uma vez na vanguarda da praticidade. Ao lançar seu mais recente recurso, o cartão virtual temporário, o Nubank oferece aos seus usuários uma maneira ainda mais conveniente de lidar com suas compras online. Saiba como esse novo recurso funciona e como ele pode transformar a maneira como você lida com suas transações digitais.

Cartão virtual temporário? Conheça o novo recurso do Nubank

Desde sua fundação, o Nubank tem se dedicado a simplificar a vida financeira das pessoas, oferecendo produtos e serviços que podem ser controlados diretamente pelo aplicativo. Desse modo, um desses produtos é o cartão virtual, projetado para tornar as compras online mais convenientes e seguras.

Esse cartão virtual também pode ser integrado às carteiras digitais, como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, permitindo pagamentos por aproximação em estabelecimentos físicos.

Uma novidade empolgante: cartão virtual temporário

A mais recente inovação do Nubank é o cartão virtual temporário, uma solução inteligente para compras pontuais e transações em sites menos confiáveis. A partir deste mês – agosto de 2023 – os clientes têm a opção de criar cartões virtuais que expiram automaticamente após 24 horas.

Em suma, essa novidade elimina a necessidade de se preocupar em bloquear ou excluir o cartão após uma compra única. Ou ainda, quando o cliente não está seguro sobre a segurança do site. É importante mencionar que a disponibilidade dessa opção será gradualmente implementada para todos os clientes. Portanto, esteja atento às atualizações do aplicativo para usufruir dessa conveniência.

Como funciona o cartão virtual temporário do Nubank?

A funcionalidade do cartão virtual temporário é bastante simples e direta. No aplicativo Nubank, o cliente tem a capacidade de criar dois tipos de cartões virtuais: permanentes e temporários.



Cartões virtuais permanentes

Em suma, os cartões virtuais permanentes são ideais para uso em sites, aplicativos e serviços que você acessa frequentemente. Já que eles podem ser vinculados a carteiras digitais, usados em assinaturas, serviços de streaming, entregas e transporte, oferecendo praticidade e segurança para suas transações do dia a dia.

Cartões virtuais temporários

Os cartões virtuais temporários, por outro lado, são a resposta para compras esporádicas e transações em plataformas menos confiáveis. Esses cartões têm uma validade de 24 horas a partir do momento da criação.

Desse modo, durante esse período, o cliente pode realizar quantas compras desejar. Contudo, é importante ressaltar que somente um cartão virtual temporário pode estar ativo por vez.

Como gerar um cartão virtual temporário?

A geração de um cartão virtual temporário é uma tarefa simples e rápida:

Na tela inicial do aplicativo Nubank, acesse a seção “Meus Cartões”.

Escolha a opção “Criar Cartão Virtual Temporário”.

Insira sua senha de quatro dígitos para autenticação.

Toque em “Ver Dados do Cartão” e, novamente, insira sua senha para acessar as informações do cartão. Uma vez criado, o cartão virtual temporário estará disponível para uso imediatamente.

Gerencie seus cartões virtuais

Conforme informações oficiais, após 24 horas, o cartão virtual temporário será automaticamente excluído. Desse modo, o cliente receberá uma notificação confirmando essa ação. Enquanto o cartão estiver ativo, o cliente pode verificar o tempo restante para sua expiração na seção “Meus Cartões” do aplicativo.

Para acompanhar o histórico de transações realizadas com seus cartões temporários, acesse a área “Cartão de Crédito”. Caso seja necessário solicitar estornos, parcelamentos ou relatar operações, o cliente do Nubank pode clicar na compra específica e seguir as orientações fornecidas.

Recomendações importantes

É fundamental observar que o cartão virtual temporário pode não ser adequado para todas as situações. Em eventos como shows e jogos de futebol, por exemplo, a apresentação do cartão físico pode ser necessária. Portanto, reserve o uso do cartão temporário para compras online e transações pontuais, garantindo a máxima conveniência e segurança.