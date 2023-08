Carteira de trabalho assinada VAI IMPEDIR de receber o Bolsa Família neste mês?

O Programa Bolsa Família continua ajudando diversas famílias em todo o país. Através dele o Governo Federal realiza pagamentos para aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Diante disso, surgem questionamentos entre os beneficiários do programa sobre a possibilidade de receber o auxílio mesmo estando empregados formalmente.

Nesse contexto, os cidadãos se indagam se o benefício é cancelado quando algum membro da família começa a trabalhar sob o regime CLT. Assim, é importante analisar se brasileiros com carteira assinada podem usufruir do Bolsa Família.

Papel do Bolsa Família para os brasileiros

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental na vida daqueles que o recebem como sua única renda fixa. Para inúmeras famílias em situação de vulnerabilidade social, esse programa governamental representa uma fonte essencial de subsistência, trazendo impactos significativos para sua qualidade de vida.

Inicialmente, o Bolsa Família auxilia na diminuição da pobreza e extrema pobreza. Muitas famílias beneficiadas enfrentam condições precárias, com dificuldades para garantir alimentação, moradia e acesso a serviços básicos. O benefício financeiro oferecido possibilita a essas famílias uma mínima estabilidade, contribuindo para sua sobrevivência.

Além disso, o programa exerce um importante papel na promoção da inclusão social. Ao receberem o auxílio, as famílias têm melhores condições de acessar a educação e a saúde, tornando a manutenção desses direitos básicos menos desafiadora. O acesso à educação também aumenta as chances de melhorias socioeconômicas para as futuras gerações.

O Bolsa Família funciona ainda como um mecanismo de incentivo para que as famílias mantenham seus filhos na escola e realizem o acompanhamento da saúde, sendo exigida a frequência escolar e o acompanhamento vacinal. Isso contribui para quebrar o ciclo de pobreza, proporcionando melhores oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional no futuro.

Em resumo, o Bolsa Família desempenha um papel essencial na vida das famílias que dependem dele como sua única renda fixa. Além de reduzir os impactos da pobreza, o programa contribui para a inclusão social, promoção da educação e acesso à saúde, permitindo que essas famílias tenham uma perspectiva mais digna e esperançosa para o futuro.

Brasileiros que têm a carteira assinada não podem ser excluídos do repasse do benefício



Brasileiros que possuem empregos formais também querem saber se é possível acumular o auxílio com sua renda. Conforme mencionado anteriormente, o Bolsa Família é considerado uma renda fixa e pode ajudar os cidadãos em caso de demissão. Dessa forma, se algum membro da família conseguir emprego e obtiver um incremento salarial, isso não implicará na perda imediata do benefício.

Para esses casos, o governo instituiu a Regra de Proteção do Bolsa Família, que lida especificamente com essas situações. Em teoria, a família pode aumentar sua renda em até meio salário mínimo por pessoa. Em outras palavras, é possível receber até 660 reais de renda proveniente do trabalho sem perder o direito ao programa de transferência de renda.

Um exemplo prático é quando uma família é composta por 5 membros e 2 deles começam a trabalhar ganhando um salário mínimo cada. Nesse cenário, somam-se os 2640 reais obtidos pelos dois trabalhadores e divide-se esse valor pelos cinco membros da família. Dessa forma, a renda per capita da família seria de 528 reais, não ultrapassando o limite estabelecido pela regra do programa.

Calendário de pagamento do mês de agosto

A seguir, veja o calendário dos repasses do Bolsa Família referente ao mês de agosto, com os respectivos dias para cada dígito final do NIS:

Se o dígito final do NIS for 1 – Pagamento no dia 18 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 2 – Pagamento no dia 21 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 3 – Pagamento no dia 22 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 4 – Pagamento no dia 23 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 5 – Pagamento no dia 24 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 6 – Pagamento no dia 25 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 7 – Pagamento no dia 28 de agosto;

Caso o dígito final do NIS seja 8 – Pagamento no dia 29 de agosto;

Se o dígito final do NIS for 9 – Pagamento no dia 30 de agosto ;

; Se o dígito final do NIS for 0 – Pagamento no dia 31 de agosto.