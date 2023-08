Casa da Moeda poderá ter concurso ainda em 2023

A previsão é de que um novo processo seletivo da Casa da Moeda aconteça ainda durante o decorrer deste ano de 2023. Portanto, aqueles que esperavam uma oportunidade no órgão já podem reforçar seus preparativos.

Nesse sentido, de acordo com a direção da Casa da Moeda, já começaram os trâmites necessários para a seleção da banca examinadora de seu próximo certame.

Assim, a empresa que irá atuar como banca ficará responsável, por exemplo, pelas inscrições, aplicação das etapas avaliativas e divulgação do resultado final do concurso. Ainda não se sabe qual será esta empresa, no entanto, o último edital da Casa da Moeda foi no ano de 2012, com coordenação da Fundação Cesgranrio.

É importante frisar que a contratação da banca organizadora é um dos últimos passos antes da publicação do edital oficial. Desse modo, com a definição desta etapa, a publicação do edital deverá ocorrer logo em seguida. A expectativa, então, é que esta ocorra ainda neste ano de 2023.

Este próximo processo seletivo da estatal contará com oportunidades a cargos de nível médio e superior, com lotação na cidade do Rio de Janeiro.

Entenda melhor o que já é possível saber sobre o novo concurso da Casa da Moeda, a seguir.

Quais serão os cargos do próximo concurso?

Segundo a direção da estatal, o próximo edital do órgão deverá contar com a oferta de vagas para cargos de nível médio e superior, para as seguintes funções:

Técnico de segurança, na área de Segurança Corporativa e Patrimonial;

Técnico de segurança, na área de Prevenção e Combate a Incêndio;

Analista de produção, na área de Design de valores – Gravador.



Até o momento, o número total de oportunidades ainda não foi publicado. Contudo, a Casa da Moeda já confirmou que as vagas serão, exclusivamente, para a cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da estatal o cargo de técnico de segurança, independentemente da especialidade, conta com a exigência do nível médio completo de escolaridade.

Já a carreira de de analista de produção, de diversas especialidades, exige formação superior completa na área a que se concorrerá.

Desse modo, para a função de técnico de segurança da Casa da Moeda, os salários iniciais são de R$ 2,6 mil, podendo chegar a até R$ 5,9 mil ao final da carreira.

Já para o posto de analista de produção, a remuneração inicial é de R$6,4 mil, podendo chegar a R$13,2 mil conforme regulamenta a progressão de carreira.

Além disso, os servidores que fazem parte do quadro de funcionários da Casa da Moeda também têm aos seguintes benefícios:



Alimentação gratuita;

Transporte subsidiado;

Creche para filhos de três meses a quatro anos para as funcionárias, de acordo com a disponibilidade de vagas;

Auxílio creche de r$500;

Seguro de vida;

Assistência médica;

Auxílio medicamentos;

Próteses odontológicas;

Órtese e prótese;

Crédito assiduidade;

Participação nos lucros;

Adicional noturno e insalubridade;

Previdência privada.

No que diz respeito à carga horária, então, todas as oportunidades contam com uma jornada semanal de 40 horas.

Último concurso ocorreu em 2012

O último processo seletivo da Casa da Moeda foi no ano de 2012. Na época, o certame teve a coordenação da Fundação Cesgranrio e contou com a oferta de 1.015 oportunidades. Isto é, sendo deste número, 27 vagas para ingresso imediato e 988 para a formação de cadastro de reserva.

Ademais, as oportunidades foram para cargos de nível médio, técnico e superior, distribuídas entre as funções de:

Assistente técnico administrativo;

Auxiliar de operação industrial;

Técnico industrial;

Analista.

Na época, as remunerações variavam entre R$ 1.395,10 e R$ 3.592,98.

O último processo seletivo do órgão, então, contou com duas fases, sendo elas:



1ª fase: provas objetivas para todos os cargos, sendo coordenadas pela Fundação Cesgranrio, possuindo a etapa caráter eliminatório e classificatório;

provas objetivas para todos os cargos, sendo coordenadas pela Fundação Cesgranrio, possuindo a etapa caráter eliminatório e classificatório; 2ª fase: realização de qualificação biopsicossocial e procedimentos admissionais competentes sob a responsabilidade da Casa Da Moeda Do Brasil (CMB).

A etapa objetiva contou com o valor máximo de 100 pontos com 30 questões acerca das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Língua Inglesa e Conhecimentos Específicos.

Assim, foram aprovados os candidatos que obtiveram 50% ou mais dos pontos da avaliação, além de não ter obtido nota igual a zero em qualquer disciplina.

No total, 42 mil cidadãos participaram do último certame da Casa da Moeda. Portanto, a expectativa é de que para este próximo concurso, o número de inscrições seja ainda maior.

O que faz a Casa da Moeda?

A Casa da Moeda do Brasil (CMB) se trata de uma empresa pública fundada em 08 de março de 1964, ainda durante o período colonial. De forma inicial, então, o objetivo do órgão era de realizar a fabricação de moedas com ouro que era produto das minerações feitas.

Atualmente, a estatal possui um papel fundamental na confecção de moedas, medalhas, células e outros documentos.

Além de atuar no país, a Casa da Moeda do Brasil também pode fornecer serviços de produção de moedas, cédulas e documentos de valor a outros países. Através da formalização de parcerias e contratos, a instituição pode compartilhar sua experiência e tecnologia com outras nações.

É importante pontuar que a Casa da Moeda do Brasil desempenha um papel de extremo valor na manutenção da segurança e integridade do sistema monetário e financeiro do país. Isto é, garantindo a autenticidade e a qualidade dos produtos que emite.

Durante a gestão do ex-presidente, Jair Bolsonaro, cogitou-se a possibilidade da privatização da empresa, juntamente com outros órgãos. Contudo, com o início do governo do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o plano acabou sendo descartado.

Recentemente, Lula destacou que as empresa públicas, inclusive a Casa da Moeda, continuarão sendo geridas pelo Governo Federal.

É importante salientar que, por ser uma empresa pública, o órgão não necessita da liberação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para realizar novos processos seletivos. No entanto, a comunicação do lançamento de um novo edital deverá ocorrer juntamente ao Governo Federal para se definir o número total de oportunidades.