Casa de infância de Aretha Franklin é vendida por US$ 355 mil

a casa Aretha Franklin cresceu agora pertence a uma nova família, e parece que eles vão ter tanta sorte lá quanto ela teve – porque eles fizeram um ótimo negócio no lugar.

De acordo com os registros da propriedade, a propriedade de Detroit foi oficialmente transferida de mãos na última quarta-feira, quando a venda foi fechada. Disseram-nos que os compradores não são celebridades, apenas pessoas normais que acabaram roubando a casa por um pouco menos do que o anunciado há alguns meses.

Lembre se atingiu o mercado em maio por $ 379.900 – isso foi depois de ter sido originalmente listado em janeiro e depois retirado do mercado. Bem, os novos proprietários negociaram para chegar a uma oferta final de $ 355.000.

É uma residência de 6 quartos e 5 banheiros com 6.000 pés quadrados de área útil e tem uma base de tijolos sólidos com um interior encantador. Existem lareiras em todo o bloco e você pode até mesmo colocar uma unidade extra de 1 quarto no andar de cima.