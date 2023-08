Casa limpa do White Sox: principais executivos Ken Williams e Rick Hahn demitidos

Tele Chicago White Sox na noite de terça-feira começou com uma remodelação de seu front office, como dono da equipe Jerry Reinsdorf anunciou as saídas de executivos de longa data Rick Hahn e Kenny Williams em uma longa declaração.

“Ken é como um filho para mim e sempre o considerarei um membro da minha família”, Reinsdorf disse. “Quero agradecer pessoalmente a Ken e Rick por tudo o que fizeram pelo Chicago White Sox, vencendo o Série Mundial de 2005 e chegando à pós-temporada várias vezes durante seus mandatos.”

Hahn e Williams cada um esteve com o meia branca organização há mais de 20 anos, enfrentando momentos difíceis e também sucessos surpreendentes – como a vitória na World Series em 2005, que encerrou uma seca de títulos de 88 anos. Mas depois de uma derrota por 14-2 para o Seattle Mariners na noite de segunda-feira, Reinsdorf decidiu que finalmente precisava agir. Os White Sox têm lutado muito em 2023, com seu recorde de vitórias e derrotas de 49-76 classificado como o quarto pior em Liga Principal de Beisebol.

Janela do White Sox se fecha

Apenas duas temporadas depois de vencer o AL Central divisão com um núcleo jovem vibrante e excitante, o meia branca agora parecem mais longe do que nunca da disputa do campeonato.

Liderado por uma equipe de arremessadores de primeira linha, Chicago venceu 93 partidas em 2021 e disputou o Série da Divisão AL naquele ano pela primeira vez desde 2008. Mas o White Sox lutou para sair do portão em 2022, e o técnico veterano Tony LaRussa deixou o cargo antes do final da temporada – que viu o Chicago perder os playoffs com um recorde de 81-81.

A sorte dos South Siders não melhorou em 2023. Estrela destra Dylan cessa (4,50 ERA) teve uma temporada difícil no monte depois de quase vencer o Prêmio AL Cy Young em 2022, enquanto Todas as estrelas lançador no beisebol luis robertoOs 33 home runs de Igor não foram suficientes para ressuscitar um dos piores ataques da história. MLB.

Os Sox poderiam deixar Chicago?

O futuro do meia branca é ainda mais obscuro quando se leva em conta os rumores recentes de que a franquia está cogitando a ideia de sair Campo de taxa garantida para uma nova estimativa – que pode nem estar em Chicago.

O meia branca tocam no cruzamento da 35th Street com a Shields Avenue desde 1910 – primeiro no original Parque Comiskey até 1991, e posteriormente a sua substituição, construída do outro lado da rua.

Reinsdorf já ameaçou transferir a equipe antes, usando essa ameaça como uma estratégia para garantir financiamento para o Guaranteed Rate Field, mas resta saber se tal estratégia pode ser repetida com sucesso.