Casaco de pele falsa de ‘Barbie’ Ken está recebendo apoio da PETA

Lembre-se, Ryan tem algumas cenas em que seu personagem está usando um casaco de pele branco – o que normalmente receberia uma grande rejeição da PETA – mas agora é aprovado pela PETA porque, como se vê, a peça do guarda-roupa é de vison falso.

Vice-presidente sênior da PETA Lisa Lange diz ao TMZ … “De seu fabuloso casaco de vison falso a suas botas de couro vegano radical, Ken oferece looks que espelham a bondade do próprio ator Ryan Gosling para com os animais e a recusa em usar peles.”