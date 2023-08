Casais DESTRUÍDOS por causa DESTA ferramenta do WHATSAPP?

Atualmente, uma das ferramentas online mais amplamente empregadas em todo o globo é indiscutivelmente o WhatsApp. Afinal, este aplicativo concede aos usuários um espaço cômodo e eficaz para a troca de mensagens. O Brasil, para aqueles que ainda não têm conhecimento, é um dos maiores usuários do mensageiro no mundo, com uma base que ultrapassa os 147 milhões de utilizadores ativos.

De maneira contínua, o mensageiro apresenta atualizações por meio das quais introduz novas funcionalidades. No entanto, a mais recente adição ao WhatsApp pode não ser do agrado de todos. Mas, independentemente de qualquer coisa, o novo compartilhamento de histórico será efetivamente implementado a todos os usuários em breve.

Conheça os novos recursos do WhatsApp

Muitos podem não ter ciência disso, porém, o WhatsApp é um aplicativo que possui uma história consideravelmente extensa. Para aqueles menos familiarizados, o mensageiro foi concebido no ano de 2009 por dois amigos que trabalhavam na Yahoo.

Inicialmente, a intenção do aplicativo era meramente servir como uma plataforma para a troca de mensagens. No entanto, ao longo dos anos, o aplicativo acumulou uma variedade diversificada de funcionalidades.

Como foi mencionado em parágrafos anteriores, o WhatsApp está constantemente efetuando atualizações. Através dessas atualizações, o aplicativo sempre introduz alguma nova característica. No decorrer de 2023, uma série de novas funcionalidades foi apresentada aos utilizadores do mensageiro, aprimorando ainda mais a experiência. Nesse sentido, que tal explorar algumas dessas inovações do app?

No momento, os usuários do aplicativo já têm a capacidade de proteger suas mensagens com senhas. Adicionalmente, também foi incorporada a funcionalidade que viabiliza o envio de imagens em alta qualidade diretamente pelo WhatsApp. Outras adições notáveis compreendem a ferramenta de transcrição de mensagens de áudio e a opção de editar mensagens já enviadas.

A função do WhatsApp vai acabar com relacionamentos?

Indubitavelmente, o WhatsApp certamente já foi motivo de desentendimentos para inúmeros casais. Afinal, é bastante frequente que parceiros inseguros solicitem uma verificação no celular de seus companheiros, não é mesmo? Contudo, a mais recente adição ao mensageiro promete tornar esse processo de averiguação ainda mais simples, o que, é claro, provavelmente resultará em um aumento de conflitos.



Você também pode gostar:

Agora, sempre que alguém ingressar em um novo grupo no WhatsApp, será possível para essa pessoa acessar todas as mensagens que foram previamente enviadas naquele mesmo grupo. Em outras palavras, todas as conversas anteriores estarão ao alcance de qualquer usuário do aplicativo.

Entretanto, vale ressaltar que essa funcionalidade ainda não foi oficialmente lançada. Na realidade, o recurso está sendo disponibilizado gradualmente para usuários do sistema Android. Para utilizar, basta atualizar o seu app.

Seja um dos testadores Beta do mensageiro

Já pensou em fazer parte de um grupo restrito de pessoas com acesso prévio às inovações do WhatsApp? Se você é apaixonado por tecnologia e adora estar a par das últimas funcionalidades e atualizações, ser um testador beta do oferece uma oportunidade excepcional.

Ser um testador beta significa ter acesso antecipado a recursos exclusivos que ainda estão em fase de desenvolvimento. Você fará parte de um grupo seleto de usuários que podem oferecer feedback valioso para aperfeiçoar ainda mais o aplicativo.

Mas, como se tornar um testador beta do WhatsApp? É simples! Siga essas etapas:

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo móvel e procure pelo WhatsApp;

Na página do WhatsApp, role para baixo até encontrar a seção “Programa Beta”;

Toque em “Participar do programa” e aguarde a confirmação de que você se tornou um testador beta;

Agora, será necessário atualizar o seu WhatsApp para a versão beta mais recente disponível na loja de aplicativos;

Pronto! Agora você faz parte desse grupo privilegiado de testadores beta do WhatsApp. Esteja preparado para experimentar recursos exclusivos, fornecer feedback valioso e sentir-se parte ativa no processo de desenvolvimento do aplicativo.

Entretanto, é importante lembrar que, como testador beta, é possível encontrar bugs ou instabilidades no app, já que ele ainda está em fase de testes. Portanto, esteja ciente de possíveis instabilidades e lembre-se de reportar qualquer problema encontrado para auxiliar a equipe do WhatsApp a aprimorar o aplicativo.