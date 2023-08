Cassinos Online que aceitam o Google Pay como Forma de Pagamento

Os jogos de azar online tiveram um crescimento fenomenal nos últimos anos, e os jogadores estão cada vez mais procurando métodos de pagamento convenientes e seguros para financiar suas contas de cassino. O Google Pay é um dos mais populares. É assim que os cassinos online que aceitam o Google Pay estão surgindo. Com o rápido crescimento e a aceitação global, o Google Pay está se tornando a opção preferida dos jogadores de todo o mundo.

O que é o Google Pay?

O Google Pay é um sistema de pagamento eletrônico proprietário da empresa de mesmo nome. Nesse serviço, você pode registrar os dados de qualquer banco ou cartão de débito. Não é necessário criar uma nova conta virtual do Google. Imediatamente após adicionar uma conta, você já pode pagar as compras com seu smartphone.

Não há acordos legais ou filas na agência bancária – tudo é configurado em um aplicativo em apenas alguns minutos. O aplicativo funciona tanto em smartphones Android com sistema operacional versão 5.0 e posterior, quanto em relógios inteligentes com suporte ao Google Pay.

Opções Disponíveis do Google Pay

O programa oferece pagamentos convenientes e rápidos, inclusive para fazer depósitos em uma conta de cassino online. As opções disponíveis para os usuários são:

Vinculação de um cartão bancário a uma conta do Google. As informações são sincronizadas e armazenadas no aplicativo. Os usuários também podem adicionar cartões virtuais temporários ou descartáveis para evitar o vazamento de informações.

Pagamentos por NFC. Esse é um sistema de pagamento sem contato de curto alcance. O protocolo é usado para transferir dados entre dispositivos, inclusive transferências de dinheiro.

Alertas instantâneos. O programa envia notificações push em segundo plano. Isso mantém os jogadores atualizados sobre todas as novas transações.

Recursos avançados de segurança. Os detalhes são ocultos ao fazer um pagamento, o que garante a confidencialidade dos dados.

Adição de vários cartões. Nas configurações, você pode escolher o cartão principal – quando o pagamento é confirmado, o dinheiro é automaticamente deduzido dele.

O sistema é suportado por muitos serviços. Ele também é popular nos cassinos online, pois a maioria dos jogadores tem cartões bancários, o que lhes permite fazer depósitos rapidamente.

Suporte ao Usuário

O serviço tem uma seção com informações de ajuda. Ela contém instruções detalhadas sobre pagamento, solução de problemas de compra e gerenciamento de perfil.

Critérios para escolher cassinos e caça-níqueis com pagamento via Google Pay

Para escolher um site confiável, é recomendável estudar a classificação, compilada com base em avaliações de especialistas. Os jogadores também devem conhecer os critérios para encontrar um site confiável com pagamentos garantidos. Portanto, a lista de cassinos online que aceitam o Google Pay (URL) foi compilada por especialistas do site Casinozerapp.

As empresas legais cooperam apenas com desenvolvedores oficiais de máquinas caça-níqueis.

Além da licença, você precisa verificar:

Conexão segura com o servidor. A presença do protocolo HTTPS é verificada pelo URL – na barra de endereços do navegador, deve haver um ícone de cadeado à esquerda dele.

Variedade de jogos e sua qualidade. Milhares de máquinas da Microgaming, Spinomenal, Pragmatic Play, Betsoft e outros estúdios estão disponíveis nos maiores cassinos. De categorias populares – caça-níqueis, roleta, blackjack, dados, pôquer, bacará. Muitos oferecem uma seção ao vivo com dealers ao vivo.

Bônus. São pacotes de boas-vindas, recargas, cashback, programa de fidelidade e outras promoções. Não são tanto as porcentagens, os valores ou o número de freespins que são importantes, mas as condições de seu acúmulo e apostas – depósitos mínimos, pagamentos máximos, apostas, termos. As informações estão na descrição dos bônus.

Velocidade dos pagamentos. Na seção “Termos e condições”, são indicados os termos máximos de transferência. O dinheiro é creditado em cartões bancários em até 3 a 5 dias e em carteiras eletrônicas em até 24 horas. Nos cassinos licenciados, as transações não são atrasadas sem motivos válidos.

O trabalho do serviço de suporte. Na classificação, a prioridade é dada aos sites com suporte 24 horas por dia. Ele está disponível por meio de bate-papo, e-mail, mensageiros e telefone de linha direta. Mesmo antes de se registrar, é possível avaliar a rapidez e a informação com que os gerentes respondem.

Antes de jogar em um cassino com o Google Pay, é recomendável ler as impressões dos usuários em fóruns, análises e neste site. Isso permitirá que você avalie a reputação do cassino na Internet.

Como Começar a Jogar Jogos de Cassino com o Google Pay

Caso ainda não tenha o Google Pay, será necessário registrar-se e obter uma conta GP.

É claro que você deve ter o aplicativo oficial do Google Pay instalado, que pode ser baixado gratuitamente na loja Google Play.

Em seguida, verifique se o módulo NFC está ativo. Você pode encontrar a caixa de seleção correspondente nas configurações ou na barra de notificações. Se o seu smartphone não estiver protegido de nenhuma forma, você precisará definir uma senha, impressão digital ou digitalização facial. Isso é necessário para manter seus fundos seguros.

Depois de abrir o aplicativo, você será solicitado a adicionar um novo cartão. Há suporte para cartões de crédito e débito de todos os bancos populares. Você pode fazer isso automaticamente, tirando uma foto dos dois lados do cartão, ou pode inserir os dados manualmente. Para concluir a configuração do pagamento sem contato, uma pequena quantia de dinheiro, geralmente 1 rublo, será deduzida da conta e, em seguida, será imediatamente devolvida. Não se preocupe com a segurança de seus fundos, pois esse é um procedimento único para verificar sua conta.

É possível adicionar outras contas na seção “Payment” (Pagamento) – todos os cartões bancários e contas virtuais são armazenados lá. Também é possível adicionar vários cartões-presente, de viagem e de fidelidade na seção “Cards” (Cartões). O procedimento para adicionar cartões é semelhante, exceto para verificar sua conta.

No entanto, se você tiver uma:

A configuração do Google Pay leva alguns minutos. Siga estas instruções:

Faça o download do aplicativo no Google Play ou na App Store ou abra pay.google.com. Faça login em sua conta do Google e adicione um método de pagamento. Certifique-se de que seu dispositivo seja compatível com NFC: você precisa dele para pagar em lojas.

Agora você pode pagar com o Google Pay.

Pagamento com o Google Pay em Cassinos Online

Quando os jogadores criam suas contas, eles precisam adicionar pelo menos um método de pagamento a elas. Eles podem anexar seu cartão de débito, conta bancária ou até mesmo uma conta do PayPal. Assim, os usuários não precisarão transferir manualmente os fundos dessas contas para o Google Pay.

Abrir uma conta GPay para participar de um cassino online ao vivo é igualmente fácil:

Em primeiro lugar, o jogador deve se certificar de que o cassino aceita o GPay. Uma vez confirmado, ele poderá selecionar o Google Pay como método de depósito. Em seguida, os usuários podem escolher o método de pagamento que desejam usar, selecionando GPay.

No entanto, é mais conveniente usar o método de pagamento padrão. O Google Pay não pode ser vinculado diretamente a uma conta bancária. Em vez disso, os jogadores usarão cartões de crédito e débito emitidos por seus bancos para compras na loja e no cassino com o Google Pay.

Conclusão

Nós lhe falamos sobre a possibilidade de pagar cassinos online por meio do Google Pay. Os especialistas do site Casinozerapp fizeram uma excelente análise de cada cassino e a lista deles é segura para jogar em cassinos. No site deles, você encontrará cassinos, bônus, jogos e outros artigos sobre o mundo dos cassinos online no Brasil.