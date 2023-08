“Catastrófico e com risco de vida”: alerta de inundação do furacão Hilary para SoCal

Furacão Hilary está em rota de colisão com o Baixa Califórnia região e Sul da Califórnia, anunciando um fenômeno climático incomum e potente. Originalmente um formidável furacão de categoria 4, o Hilary foi rebaixado para a categoria 3, mas seu impacto potencial continua sendo uma séria preocupação.

O Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta urgente, enfatizando o potencial de “inundações catastróficas e com risco de vida”. Os moradores estão sendo instados a se preparar para o iminente ataque de chuva forte. A previsão aconselha: “Os preparativos para os impactos das inundações causadas pelas chuvas devem ser concluídos o mais rápido possível”.

À medida que a tempestade avança, o sudoeste dos Estados Unidos, incluindo partes de Nevada e Arizona, está se preparando para desafios significativos. A previsão prevê “inundações repentinas, urbanas e de arroio”, com a possibilidade de “impactos perigosos e localmente catastróficos”. Esta tempestade iminente é uma anomalia para o sul da Califórnia, que não enfrenta uma ameaça comparável há 84 anos.

O Serviço Meteorológico Nacional de Los Angeles está emitindo alertas de chuva, alertando os moradores sobre a chuva iminente. Esta não é uma chuva qualquer – Kristen Corbosiero, uma especialista em furacões do Pacífico, observa que “de duas a três polegadas de chuva no sul da Califórnia é inédito.” A região pode experimentar meses de chuva em questão de horas.

O México será atingido primeiro

Em Méxicoos preparativos estão a todo vapor. Cabo são Lucas está convertendo escolas em abrigos temporários, enquanto tijuana, uma cidade situada em encostas precárias, está se concentrando na proteção de zonas de alto risco. O prefeito Montserrat Caballero Ramrez reconhece as vulnerabilidades da cidade devido à sua paisagem e ao alto fluxo turístico.

No sul da Califórnia, as populações vulneráveis ​​são uma das principais preocupações. O Autoridade de serviço para sem-teto de Los Angeles está realocando indivíduos desabrigados para locais mais seguros antes da tempestade. Janice Hahn, presidente do conselho de supervisores do condado de Los Angeles, admite o caráter inesperado da situação, dizendo: “Nunca pensei que estaria aqui falando sobre um furacão ou uma tempestade tropical”.

Os preparativos estão a todo vapor. Presidente Joe Biden tranquiliza os cidadãos de que o Agência Federal de Gerenciamento de Emergências está pronto para responder com equipe e suprimentos pré-posicionados. As comunidades costeiras estão reforçando as defesas contra o aumento das águas, com alguns moradores expressando uma mistura de entusiasmo e cautela sobre as fortes ondas e chuvas iminentes.