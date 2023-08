Causa da morte de Alex Collins: Ex-Seahawks, Ravens running back morto aos 28 anos

Tele corvos e Seahawks compartilhou a triste notícia na noite de segunda-feira que Alex Collins, o antigo NFL running back, faleceu aos 28 anos.

Conforme relatado por O Atlético, Collins perdeu tragicamente a vida em um acidente de motocicleta na noite de domingo em Lauderdale Lakes, Flórida.conforme confirmado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Broward.

As descobertas iniciais sugerem que uma mulher adulta, cuja identidade não foi divulgada, estava dirigindo um SUV. Ela estava virando à esquerda e enquanto atravessava as pistas, Collins, em sua motocicleta, colidiu com o lado traseiro do passageiro do SUV.

As autoridades confirmaram que Collins foi declarado morto no local do acidente. O motorista do SUV permaneceu no local e cooperou com a investigação em andamento, conforme declaração do escritório do xerife.

Os ex-times de Collins lamentam sua perda

O corvos divulgou um comunicado expressando sua tristeza: “Lamentamos profundamente a perda de Alex Collins. Alex sempre foi alguém que iluminou a sala com seu sorriso contagiante. Ele foi sinceramente caloroso e trouxe um zelo e energia únicos onde quer que fosse. Esperamos memórias da positividade e carinho que ele espalhou para tantos serão seu legado duradouro.”

Enquanto isso, o Seahawksoutra equipe que teve o privilégio de ter Collins em sua lista, transmitiu seus sentimentos dizendo: “Devastado com a notícia. Nossos pensamentos e orações estão com a família Collins neste momento.”

Em sua carreira universitária no Arkansas, Collins exibiu seu talento ao entregar três temporadas consecutivas de 1.000 jardas, acumulando 3.703 jardas e 36 touchdowns durante sua passagem por Fayetteville.

Selecionado pelos Seahawks na quinta rodada em 2016, Collins, o Fort Lauderdale nativo, iniciou sua jornada profissional em Seattle. No entanto, foi em Baltimore em 2017 que ele teve sua temporada mais marcante, acumulando 1.160 jardas de scrimmage e marcando seis vezes.

Collins teve sua passagem de maior sucesso com os Ravens

Depois de passar dois anos com os Ravens, ele voltou para Seattle.

John Harbaugh, o treinador dos Ravens, comentou,

Alex irradiava positividade e tinha uma luz inegável. Ele não era apenas um companheiro de equipe maravilhoso, mas também jogava com determinação e inteligência incríveis. Sua presença dinâmica contribuiu significativamente para nossas conquistas quando ele esteve conosco em Baltimore. Nossas mais profundas condolências vão para sua família durante este momento difícil e oramos por seu descanso tranquilo. John Harbaugh

A última aparição de Collins no NFL foi em 2021, e ele foi visto jogando pelo Showboats de Memphis na USFL na primavera passada.