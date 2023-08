Causa da morte de Bob Barker: O que aconteceu com o lendário apresentador de ‘The Price is Right’?

Televisão ícone Bob Barkercelebrado como o anfitrião afável de “O preço está certo” por uma corrida impressionante de 35 anos, faleceu aos 99 anos. Com uma mistura de profunda tristeza e respeito, seu representante compartilhou: “É com profunda tristeza que anunciamos que o maior MC do mundo que já existiu, Bob Barker nos deixou.”

A jornada de vida de Barker chegou ao fim de forma pacífica em sua residência em Los Angeles em uma manhã de sábado, atribuída a “causas naturais”, conforme relatado pelo TMZ. A vida de Barker foi marcada por vários momentos marcantes. Em janeiro de 2019, ele sofreu um ferimento em sua casa em Hollywood Hills devido a uma queda, necessitando de atenção de um paramédico, mas sem hospitalização subsequente.

Sua batalha contra fortes dores nas costas no ano anterior levou a duas internações hospitalares em um mês, mas ele se recuperou com os cuidados de profissionais médicos.

Nascer Roberto William Barker em 12 de dezembro de 1923, em Darrington, Washington, sua infância foi transferida para Mission, Dakota do Sul, e mais tarde, Springfield, Missouri. Obtendo uma bolsa de basquete no Drury College durante a Segunda Guerra Mundial, a vida de Barker mudou quando ele se juntou ao esforço de guerra como cadete da aviação naval.

Ele se tornou uma lenda da TV

A jornada de apresentador de Barker começou em Michigan, culminando em uma mudança para Los Angeles para perseguir suas aspirações de radiodifusão. Suas passagens como apresentador incluíram “Verdade ou Consequências“,” “Fim do arco-íris“,” “O jogo da família“e muito mais. No entanto, foi seu mandato de 35 anos em”O preço é justo” isso se tornou uma marca registrada de seu legado.

Aposentando-se em 2007, Barker venceu 19 Emmy diurno por seu trabalho no programa, junto com o prêmio pelo conjunto de sua obra em 1999. Além da televisão, Barker defendeu ativamente os direitos dos animais e foi cofundador da fundação DJ&T em 1994, apoiando clínicas de esterilização e esterilização. Sua notável participação especial em “Feliz Gilmore” e aparições em vários programas de TV aumentaram seu charme e amplo reconhecimento.

Enquanto sua carreira floresceu, Ladrador enfrentou batalhas judiciais, com ações judiciais de mulheres, incluindo modelos de seus shows, alegando assédio e demissão injusta. Apesar destes desafios, as realizações e contribuições de Barker para o entretenimento e o bem-estar animal continuam a ser parte integrante do seu legado duradouro.