Causa da morte de Larissa Borges: O que aconteceu com a influenciadora fitness brasileira?

TA comunidade de fitness lamenta a morte prematura de Larissa Borgesuma influenciadora de fitness brasileira, que sucumbiu tragicamente a uma parada cardíaca dupla aos 33 anos. A notícia de seu falecimento causou ondas de choque nas plataformas de mídia social, onde ela conquistou seguidores significativos em sua jornada de fitness.

A família de Borges confirmou a notícia comovente por meio de uma postagem comovente sobre ela Instagram página. Eles expressaram sua dor avassaladora, dizendo: “A dor de perder alguém tão jovem, de apenas 33 anos e tão gentil, é avassaladora. Nossos corações estão partidos e a saudade que sentiremos é indescritível.” A família destacou sua valente luta pela vida, demonstrando sua coragem diante das adversidades.

Vindo do Distrito Federal do Brasil, Borges havia sido internada no dia 20 de agosto após uma parada cardíaca durante suas viagens por Gramado. O incidente angustiante a colocou em coma por uma semana, período durante o qual sua família manteve seus simpatizantes atualizados sobre sua condição através das redes sociais.

A tragédia aconteceu mais uma vez quando Borges sofreu um segundo episódio cardíaco, levando ao seu falecimento prematuro. As autoridades estão a esforçar-se por desvendar as circunstâncias que rodearam a sua morte, com uma investigação preliminar a apontar para um possível factor de intoxicação que contribui para as suas complicações cardíacas.

Haverá um exame post mortem

Deputado Gustavo Barcellos, que supervisiona a investigação em andamento, compartilhou: “Há relato de possível ingestão de entorpecentes, acumulados com bebidas alcoólicas”. Em busca de clareza, o corpo de Borges será submetido a exame post mortem e serão realizados exames laboratoriais para identificação de eventuais substâncias consumidas.

Borges se consolidou como uma figura proeminente no Instagram, cativando seu público com fotos mostrando seu físico esculpido e férias pitorescas. Sua presença vibrante ressoou em mais de 30.000 seguidores, consolidando-a como uma inspiração para o fitness.

Em sua última postagem no Instagram, Borges posou com um casaco de inverno em uma estação de esqui coberta, acompanhada da legenda: “Posso acreditar no amanhã”.

Devastada pela perda repentina, a família de Borges procurou apoio do público, solicitando doações para facilitar o transporte do corpo de Gramado até sua cidade natal. Nestes tempos difíceis, qualquer contribuição, independentemente do tamanho, foi considerada significativa para aliviar os encargos financeiros enfrentados pela sua família enlutada.