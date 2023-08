Causa da morte de Lil Tay: como o rapper e influenciador canadense faleceu?

Gez Z sensação viral e rapper Claire Hope, também conhecida como ‘Lil Tay’infelizmente faleceu aos 14 anos, sua família confirmou online. Na quarta-feira, sua família informou que ela faleceu por meio de uma mensagem sincera. Isto é o que a família escreveu: “É com o coração pesado que compartilhamos a notícia devastadora da morte repentina e trágica de nossa amada Claire. Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. O resultado foi totalmente inesperado e deixou Estamos todos em estado de choque. O falecimento de seu irmão acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável à nossa dor. Durante este período de imensa tristeza, pedimos gentilmente privacidade enquanto lamentamos esta perda esmagadora, pois as circunstâncias em torno da morte de Claire e de seu irmão ainda estão sob investigação . Claire permanecerá para sempre em nossos corações, sua ausência deixando um vazio insubstituível que será sentido por todos que a conheceram e amaram.”

Como Lil Tay morreu?

A parte sobre Lil Tay’s irmão também falecendo aos 21 anos pode levar a especulações sobre a morte de Lil Tay. Atualmente, não há mais detalhes além desta mensagem da família de Lil Tay sobre sua morte. Atualmente, há uma investigação legal sobre Lil Tay e o falecimento inesperado de seu irmão. O influenciador estava ligado a vários dos rappers mais hardcore do país. Ela tem vídeos dela interagindo com figuras controversas como o rapper Tekashi69, que tem antecedentes criminais. Lil Tay também tem imagens dela consumindo drogas e fumando, ela tinha apenas 14 anos e ainda poderia ser considerada uma criança.

Lil Tay ganhou fama desde os 9 anos de idade, depois que começou a postar imagens de seu estilo de vida luxuoso. Ela também se envolveu constantemente com rappers famosos e acumulou impressionantes 3,3 milhões de seguidores no Instagram. ela se levantou para fama em 2017 e depois desapareceu completamente dos holofotes. A influenciadora estava em meio a um julgamento entre a mãe e o pai biológico pela guarda dela por ser ainda menor de idade. Não está claro se isso teve algo a ver com sua morte, mas certamente a vida veio rápido para a jovem estrela nos últimos dois anos. Entre isso e a morte de seu irmão, Lil Tay deve ter passado por uma experiência terrível durante seus últimos dias.