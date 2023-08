Causa da morte de VonViddy: TikToker suicidou-se após lutar contra uma doença mental

TikToker popularVonViddycujo nome verdadeiro era Joe Muchlinskitragicamente tirou a própria vida em 32 anos de idade.

Irmã dele, Martha Muchlinskiconfirmou a notícia com um vídeo no TikTok.

Seu falecimento deixou os fãs de luto pela perda do vlogger carismático que entreteve milhares.

Joe postou uma última despedida no domingo

No dele vídeo finalpostado apenas um dia antes de seu falecimento, Joe abriu seu coração para seus seguidores dedicados.

Muchlinski discutiu abertamente os altos e baixos de sua vida, expressando suas esperanças de como seria lembrado. Ele também falou de sua paixão pela música e pela comédia, enfatizando seu desejo de não ser definido por sua luta contra o vício.

“Também quero ser lembrado como um conselheiro de acampamento que ajudou as crianças a terem lembranças felizes”,Joe disse no vídeo emocionante. “Prefiro não ser lembrado como um viciado e alcoólatra que colocou sua família no inferno. Mas, infelizmente, isso também faz parte de mim.”

Joe também fez questão de deixar seus seguidores à vontade, dizendo que havia desfrutado de um vida incrível e ele desejou a cada um deles paz e amor:

“No geral, tive uma vida incrível. Preciso visitar o outro lado do mundo e fiz muitos amigos de todas as esferas da vida. Não tenho nada do que reclamar e tenho nada além de paz e amor para cada um de vocês”, ele concluiu.

Martha Muchlinksi: Este é o pior dia da minha vida

A trágica notícia de VonViddy’s falecimento foi confirmado por sua irmã, Martha Muchlinskique compartilhou os detalhes dolorosos de sua luta com doença mental.

Em um emocional TikTok vídeo, Marta revelou que seu irmão havia perdido sua longa batalha contra problemas de saúde mental e tirado a própria vida. Ela enfatizou a importância TikTok em Joe’s vida, descrevendo-a como uma fonte de alegria e riso para ele.

“TikTok significou muito para ele. Deu-lhe alegria. Deu-lhe algo para rir e fazer outras pessoas rirem e ele realmente gostou disso.”

Marta mensagem sincera também teve como objetivo encerrar os fãs que vinham acompanhando Joe’s viajar de perto.

“E tudo o que podemos esperar agora é que ele esteja em paz, mas eu queria fornecer esse encerramento para qualquer um que fosse fã do VonViddy, apenas para que vocês soubessem o que aconteceu.”

Ela compartilhou sua profunda dor, descrevendo Joe como seu irmão mais velho e único irmão. “Este é um dos piores dias da minha vida” ela confessou.

Joe’s perfis de mídia social receberam inúmeras homenagens e condolências de fãs que admiraram seu talento, resiliência e as risadas que ele trouxe para suas vidas.

Dele passagem trágica serve como um lembrete comovente da importância da conscientização e do apoio à saúde mental dentro do comunidade digital.