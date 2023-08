Causa da morte de William Friedkin: diretor de ‘O Exorcista’ morre aos 87 anos

Tele diretor de cinema William Friedkinnascido em Chicago em 1935, faleceu na segunda-feira, 7 de agosto de 2023, aos 87 anos, em Los Angeles.

A morte foi anunciada por sua esposa e ex-produtora Sherry Lansing. A causa da morte de William Friedkin foi insuficiência cardíaca e pneumoniadisse sua esposa.

Quem foi Willian Friedkin?

Vencedor de um Oscar por ‘The French Connection’ em 1971, a obra-prima que o catapultou para a fama foi ‘O Exorcista’ em 1973, indiscutivelmente o filme de terror mais famoso já feito, lembrado e usado como exemplo desse tipo de cinema.

Seus filmes incluem ‘The Night They Raided Minsky’s’ (1968), ‘The Boys in the Band’ (1970), ‘The French Connection’ (1971), ‘The Exorcist’ (1973), ‘Sorcerer’ (1977), ‘ Cruising’ (1980), ‘To Live and Die in LA’ (1985), ‘Jade’ (1995), ‘Rules of Engagement’ (2000) e ‘The Hunted’ (2003).

Na verdade, ele estava prestes a lançar seu último filme em 2023, ‘The Caine Mutiny Court-Martial’, que foi apresentado no Festival de Cinema de Veneza e seria lançado em setembro deste ano.

William Friedkin: Uma carreira lendária

Ele começou sua carreira no cinema na série ‘Alfred Hitchcock Presents’ em 1965.

“Não passei muito tempo com Hitchcock, mas posso dizer que entrevistar Lang foi difícil”, disse ele ao Fotogramas.

“A palestra foi muito reveladora, estou feliz por ter feito isso.

“Ele não gostava de suas produções alemãs, de suas obras-primas como ‘M’, ‘O Vampiro de Dusseldorf’ ou ‘Metropolis’, preferia as que havia feito em Hollywood. Não sei por quê.”

William Friedkin também estará sempre ligada ao cinema de terror.

O cinema de terror sempre o terá como grande expoente.

“‘Suspiria’, ‘Vermelho Escuro’, ‘Quatro Moscas sobre Veludo Cinza’ ou ‘O Pássaro das Penas de Cristal’ são filmes de terror maravilhosos”, disse ao Fotogramas, quando questionado sobre os melhores do gênero.

“Eu também incluiria ‘The Devil’s Seed’, ‘Alien the Eighth Passenger’, ‘Psycho’ e recentemente um filme chamado ‘Get Out’. É um filme muito bom.

“E o japonês ‘Onibaba’. Ah, e o filme francês de Henri-Georges Clouzot, ‘Les Diaboliques’, é incrível.”