Cavaliers não vai deixar Ricky Rubio ir: vamos dar a ele todo o apoio que pudermos

Ricky Rubio Não está sozinho. Depois de anunciar durante o estágio com a Espanha que daria uma pausa por tempo indeterminado na carreira profissional para focar na saúde mental, o armador tem recebido muitas mensagens de apoio e incentivo.

Em primeiro lugar, de seus companheiros, treinadores e dirigentes da seleção espanhola. Também de ex-companheiros de seleção e da Liga ACB.

Claro, o Cleveland Cavalierssua equipe da NBA, teve que reagir.

Ricky Rubioaos 32 anos, ainda tem mais duas temporadas de contrato assinado com o Cavsa uma taxa de 6,1 milhões de dólares em 2023-24 e 6,4 milhões em 2024-25.

Uma equipa que já confiava nele apesar de um ano e um mês parado com uma grave lesão no joelho.

Depois de um início brilhante na campanha 21/22, aquele infeliz contratempo físico não parou Cleveland de reafirmar sua confiança nele depois de negociá-lo com o Pacers e assinando com ele um contrato de três temporadas.

Declaração dos Cavaliers

Ele reapareceu em janeiro, 380 dias depois, e nas 33 partidas que disputou na última temporada teve média de 5,2 pontos e 3,5 assistências em 17,2 minutos.

Agora, depois que esse problema de saúde mental o obrigou a interromper sua carreira novamente, o cavaleiros não tem planos de deixar seu jogador ir nessa difícil situação pessoal que ele está passando.

Isso foi expresso no primeiro tweet oficial da equipe.

“Estradas difíceis sempre levam a belos destinos. Estamos com você, Rickyatravés de tudo”, eles postaram, anexando uma imagem de Ricky sorrindo com seus companheiros durante um jogo e uma legenda: “Estamos com você, Ricky“.

Compreendemos o quão difícil foi para ele esta decisão e daremos todo o apoio possível, respeitando o seu pedido de privacidade Koby Altman (presidente de operações dos Cavaliers)

Koby Altmanpresidente de operações da franquia de Cleveland, deixou isso claro em uma declaração pública certificando, embora concisamente, o apoio ao seu jogador.

“Ricky e seus representantes nos informaram que ele decidiu se afastar de sua ilustre carreira no basquete para se concentrar em sua saúde mental neste momento. Entendemos o quanto essa decisão foi difícil para ele e daremos todo o apoio possível, respeitando seu pedido de privacidade.”