Caveo está EM BUSCA de profissionais; Envie o currículo!

A Caveo, empresa que nasceu para tornar a saúde financeira de médicos através de uma plataforma digital que unifica e simplifica a vida financeira dos seus clientes, está contratando novos colaboradores no mercado. Desse forma, antes de falar mais sobre, conheça quais são as vagas disponíveis:

Analista de Suporte do Cliente – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Coordenador (a) de Contabilidade – São Paulo – SP -Efetivo;

Desenvolvedor (a) de Automação de Processos – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Head Comercial – São Paulo – SP – Efetivo: Liderar e escalar os processos da nossa área comercial; Traçar estratégias para ampliação das vendas, abertura de canais e quebra de objeções; Recrutar um time de alta performance para executar o plano de crescimento.

Mais sobre a Caveo

Falando com mais detalhes sobre a Caveo, podemos relatar que trata-se de uma Health Fintech que usa a tecnologia para tirar toda dor de cabeça das burocracias do dia a dia da vida médica, simplificando e tornando mais transparente a gestão de serviços, financeira e também contábil!

Além disso, sua tecnologia permite que médicos e dentistas em todo Brasil possam ter uma relação completamente diferente com suas finanças, criando uma experiência simples, transparente e fluida tanto no controle da sua vida financeira bem como no controle de serviços ou na gestão contábil do seu dia a dia!

Como enviar o seu portfólio?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

