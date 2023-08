Cavinder Twins adiciona glamour ao lado do ringue na partida Jake Paul x Nate Diaz

Tele dinâmico gêmeos cavinderfamosos por suas proezas no wrestling, fizeram sucesso ao ocupar assentos na primeira fila de uma emocionante luta de boxe em Dallas. Hanna e Haley, com 22 anos, afastou-se temporariamente do treinamento na Centro de Desempenho da WWEna Flórida para testemunhar o intenso confronto entre Jake Paul e Nate Diaz.

Este casal apaixonado por esportes começou sua aventura no Texas com um delicioso jantar mexicano antes de se juntar à família, incluindo a mãe Brooke e irmãs Brandi e Natália, para um emocionante espetáculo ao lado do ringue.

Em uma noite de sábado, o gêmeos cavinder rumou para Dallas, preparando o palco para uma noite inesquecível. Sua presença elegante foi destacada por um esplêndido instantâneo do Instagram, capturado no coração do centro de Dallas, intitulado “uma família de 5 garotas.“

Com seus assentos ao lado do ringue garantidos no American Airlines Center, Hanna e haley compartilharam suas previsões para o tão esperado evento principal.

Ambos os gêmeos favoreceram uma vitória por nocaute para Jake Paul, alinhando com as probabilidades de apostas no Betr. A expectativa de Haley foi além, marcando um nocaute no oitavo assalto para Paulo sobre Diaz. Seu apoio ao “Criança Problema” não é nenhuma surpresa, especialmente depois de sua aparição em maio em seu YouTube canal, onde expressaram suas aspirações de se tornarem os representantes da próxima geração Bella Gêmeas.

Cavinder Twins prontos para conquistar o ringue da WWE

O gêmeos cavinder‘ laços com o WWE ficaram evidentes quando eles fizeram sua estreia no ringue durante uma participação especial no Série NXT. Essas ex-estrelas do basquete universitário abraçaram o mundo do wrestling, traçando paralelos com suas aspirações e o sucesso do esporte. Bella Gêmeas.

Essa evolução do basquete para a luta livre despertou o interesse dos fãs, e seu apoio entusiástico à Jake Paul mostra sua crescente influência no mundo dos esportes.

Abraçando o espírito texano, os gêmeos exploraram Fort Worth durante sua estada, visitando um distinto bar de charutos para relaxar e se deliciar com a cultura local. Sua escapada texana continuou com uma noite no icônico Boate Billy Bobs, conhecido como um hotspot country por excelência. Esta exploração vibrante de marcos texanos e experiências adicionam outra camada ao gêmeos cavinder‘ viagem cativante.

Os fãs não conseguem ver a diferença entre as irmãs gêmeas Haley e Hanna Cavinder em seu último vídeoroberto ortega

Hanna e Haley Cavinder presença ao lado do ringue na luta de boxe de Dallas, juntamente com suas aparições glamorosas e previsões informadas, destacam sua crescente proeminência no mundo dos esportes.

Deles WWE aspirações, estreia no wrestling e cativante aventura texana destacam sua jornada multidimensional, deixando os fãs empolgados com o que o futuro reserva para esses gêmeos talentosos e carismáticos.