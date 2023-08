Cédula de 1 REAL pode ser vendida HOJE por R$400

Nos últimos anos, o ramo de colecionismo de moedas e cédulas antigas tem ganhado cada vez mais atenção. Os numismatas, como são chamados os entusiastas dessa área, têm movimentado bastante esse mercado, procurando por itens raros e valiosos. E uma das peças mais desejadas atualmente é a cédula de 1 real.

A rara cédula de 1 real

A cédula de 1 real entrou em circulação no Brasil no início do Plano Real, em 1994, e ficou em circulação até 2005. Com a substituição da cédula pela moeda de 1 real, a nota se tornou um item raro e, consequentemente, valioso para os colecionadores.

Características da valiosa cédula de 1 real

Não é qualquer cédula de 1 real que desperta o interesse dos numismatas. A nota deve ter características específicas para ser considerada valiosa. A rara cédula de 1 real é de cor verde e exibe o desenho da Efigie da República e de um beija-flor. Além disso, deve ter as letras BA no seu registro de série e a assinatura de Pedro S. Malan e Gustavo J. L. Loyola. Notas com essas características são de séries que vão de 0001 até 0072.

Atualmente, a cédula de 1 real com essas características pode ser comercializada por até R$400. Confira detalhes no vídeo abaixo:

A valiosa moeda de 1 real

As moedas de 1 real também são objetos de desejo dos colecionadores. Algumas delas, devido a seus detalhes únicos e a dificuldade de acesso, já que não circulam mais, são consideradas raras.



Especialmente valiosa é a moeda de 1 real emitida pelo Banco Central para as Olimpíadas do Rio em 2016. Essa moeda é uma das mais procuradas atualmente e pode valer até R$ 20 mil.

A colecionável moeda de 1 real das Olimpíadas

A moeda de 1 real mais procurada é a que foi criada pelo Banco Central em 2016, em homenagem às Olimpíadas no Brasil. No entanto, a moeda de 1 real considerada mais rara é a da entrega da bandeira, emitida para homenagear a passagem dos jogos olímpicos em Londres, em 2012.

Os colecionadores de moedas raras afirmam que a moeda de 1 real feita para as Olimpíadas de 2016 pode chegar a valer o impressionante valor de R$ 20 mil.

Outras notas raras e valiosas

Além da cédula e da moeda de 1 real, existem outras notas raras que são muito procuradas por colecionadores e podem valer uma pequena fortuna.

O mundo do colecionismo de cédulas e moedas é fascinante e repleto de surpresas. Quem diria que uma simples cédula de 1 real poderia valer uma fortuna? Para os numismatas, cada peça tem um valor inestimável, seja pelo seu valor monetário ou pelo seu valor histórico.

Se você tem uma cédula de 1 real guardada em casa, pode estar com uma pequena fortuna nas mãos. Mas lembre-se: as notas e moedas só têm valor se estiverem em bom estado de conservação. Então, cuide bem da sua coleção!

Quem Compra Moedas Raras?

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. Alguns dos principais incluem:

Casa do Colecionador: acesse o site ou entre em contato no número (41) 99927-7034;

Caravelas Coleções: acesse o site ou entre em contato no número (19) 97129-2030;

Mercado Negro de Antiguidades: acesse o site ou entre em contato no número (51) 99314-2007.

Além disso, você também pode fazer parte de grupos de Facebook de negociadores de moedas antigas. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair em golpes.