CelTrans ABRE VAGAS de emprego em DUAS REGIÕES

Confira quais são os postos de trabalho vagos e mais detalhes!

A CelTrans, empresa líder em soluções de logística e distribuição inteligente para a indústria Telecom, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Isto é, caso esteja buscando uma recolocação no mercado, confira quais são as vagas ofertadas no presente momento:

Analista de TI Jr. – Brasília – DF – Efetivo;

Analista de TI Jr. – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista Operacional – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar Operacional – Contagem – MG – Efetivo;

Auxiliar Operacional – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Banco de Currículos – Brasília – DF – Banco de talentos;

Operador I – Brasília – DF – Efetivo;

Operador II – Brasília – DF – Efetivo;

Operador I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador I – Brasília – DF – Temporário.

Mais sobre a CelTrans

Contando mais detalhes sobre a CelTrans, podemos frisar que a companhia iniciou suas atividades em 2008 com operações em Madrid, Espanha, e consolidou-se em 17 países da América Latina, incluindo o Brasil. Atualmente, conta com mais de 2 mil profissionais especializados no negócio.

Além disso, tem uma visão única da sua cadeia de suprimentos e oferecemos serviços que garantem maior controle durante o processo de planejamento, o que resulta num melhor manuseio dos seus estoques, visibilidade em tempo real graças à tecnologia própria utilizada que garante aos seus clientes uma vantagem competitiva de lucratividade e maior agilidade em um mercado dinâmico como o da telefonia.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da CelTrans já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não perca mais sequer um detalhe e fique sabendo das principais notícias do país aqui no Notícias Concursos!