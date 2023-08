A criação do celular dobrável chamou a atenção do mercado de tecnologia. Mas, também causou muitas dúvidas nos usuários, por exemplo, se são aparelhos confiáveis e se vale a pena ou não ter celulares desse modelo.

Neste artigo, você vai entender como esses aparelhos funcionam e se são confiáveis ou não. Além disso, conheça os principais modelos do mercado para escolher um dos modelos de celulares dobráveis.

O celular dobrável é confiável?

As marcas têm apostado no celular dobrável, exemplo disso são modelos que estão em alta no mercado, como o Moto Razr 40 Ultra, da Motorola, e o Galaxy Z Flip5, da Samsung. Aliás, diferente do que o público imagina, nem sempre eles precisam ser abertos para funcionar e usar seus recursos.

Suas telas externas são grandes e permitem realizar diversas tarefas, mesmo com os aparelhos fechados. Inclusive, sem abrir o celular pode tirar selfies com a câmera principal.

É claro que eles também possuem desvantagens, como uma duração menor de bateria em relação a outros modelos. Bem como, câmeras com menos recursos, por falta de espaço no aparelho.

Outro fator que o público considera no celular dobrável é que o preço é mais alto, na faixa dos modelos top de linha, mesmo que eles possuam menos funcionalidades. Então, sempre surge a dúvida se são confiáveis ou não.

Principais modelos de celulares dobráveis

Algumas marcas já possuem modelos consagrados no mercado. Por exemplo, o Moto Razr 40 Ultra, da Motorola, que possui:



Câmera principal de 12 MP;

Bateria de 10h30;

Tela interna de 6,9 polegadas e externa de 3,6 polegadas.

Ele é uma evolução do primeiro modelo de celular dobrável, que foi lançado em 2019 pela Motorola e usa do saudosismo da linha Razr de 2000. Assim, ele tem uma boa configuração técnica, mas não é a mais recente da empresa.

A bateria é superior em relação ao Galaxy Z Flip5, com uma hora de duração a mais. Além disso, permite que o usuário utilize o telefone fechado para rodar aplicativo, responder mensagens, atender ligações e até mesmo jogar.

Outro modelo de celular dobrável que chama a atenção do mercado é o Samsung Galaxy Z Flip5, que possui:

Tela interna de 6,7 polegadas e externa de 3,4 polegadas;

Também tem bateria de 9h40;

Por fim, sua câmera é de 12 MP.

Esse celular tem configurações técnicas mais avançadas que o modelo dobrável da Motorola. Inclusive, com um processador mais novo e mais veloz que seu concorrente. Porém, a bateria é menos eficiente.

A tela externa cresceu em comparação com o Flip4, mas ainda é menor que a oferecida pelo Razr 40 Ultra. Então, ela serve para mostrar notificações e também para criar atalhos de recursos rápidos, por exemplo, ligar o Wi-fi e mudar músicas.

Design e tela externa do celular dobrável

Os dois modelos de celular dobrável fechados parecem iguais, são poucos espessos e as diferenças são notáveis ao ativar a tela externa. Ambos possuem 15,1 mm de espessura com a tela fechada e 6,99 mm com o display aberto.

O Moto Razr 40 tem quase toda a parte frontal ocupada pela tela externa, que começa um pouco acima da dobra e vai até acima da câmera. Inclusive, a tela é 100% funcional e roda todos os aplicativos instalados no aparelho.

Já o modelo Flip5 tem uma tela externa grande, mas não é 100% funcional. Ou seja, o usuário só pode usar os aplicativos liberados pela Samsung nesta área. Por exemplo, Google Maps, Netflix, Youtube, WhatsApp e Mensagens.

A tela externa do celular dobrável da Samsung traz ainda widgets de informação rápida. Portanto, eles mostram notificações como e-mails e mensagens e permitem o controle de algumas ações, como alarmes, gravador de voz, reprodução de músicas, temporizador e agenda.

Vale a pena ter um aparelho desses?

Após conhecer um pouco mais sobre os modelos, vale dizer que eles são confiáveis, mas necessitam de mais cuidado dos usuários. Afinal, ao invés de uma tela, eles possuem duas, o que torna eles mais suscetíveis a problemas em casos de quedas.

Os aparelhos dobráveis são confiáveis e possuem as mesmas configurações dos modelos mais tradicionais. Portanto, os usuários que têm interesse neste tipo de celular podem adquiri-lo sem medo.

Antes de comprar um celular dobrável é importante apenas avaliar quais as características principais que deseja para verificar se eles oferecem. Isso porque, em qualidade de câmera, eles deixam a desejar um pouco.