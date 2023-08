Celular ROUBADO? Veja como desativar WHATSAPP e proteger sua privacidade!

Ter o celular roubado ou perdido pode ser uma situação estressante e preocupante, especialmente quando se trata de proteger sua privacidade. Uma das medidas importantes que você pode tomar é desativar o WhatsApp em seu dispositivo perdido ou roubado para evitar o acesso não autorizado às suas mensagens e informações pessoais. Neste artigo, vamos explicar passo a passo como desativar o WhatsApp em caso de roubo ou perda do celular. Vamos lá!

Entre em contato com a operadora de celular para desativar o Whatsapp

O primeiro passo para desativar o WhatsApp é entrar em contato com a operadora de celular para solicitar o bloqueio do chip telefônico com o número cadastrado. Ao fazer isso, o seu WhatsApp ficará indisponível, mas é importante ressaltar que ele ainda existirá. Seus contatos poderão ver seu perfil, mas as mensagens enviadas para a sua conta ficarão pendentes.

Assim que possível, adquira um novo chip e entre em contato com a operadora para solicitar a reativação do número original do WhatsApp. É importante ter um celular em mãos para realizar esse procedimento. Ao entrar no WhatsApp com o novo chip, confirme o número e aguarde a atualização dos seus dados.

“Quando você confirmar sua conta no novo aparelho, ela será automaticamente desativada no celular perdido ou roubado”, diz o WhatsApp em sua Central de Ajuda. “Não podemos ajudar você a localizar seu aparelho. Não é possível desativar o WhatsApp remotamente através de outro aparelho”, acrescenta.

Proteja sua conta do Whatsapp com medidas adicionais de segurança

Além de desativar o WhatsApp em caso de roubo ou perda do celular, é importante tomar outras medidas para proteger sua conta e dados pessoais. Aqui estão algumas dicas adicionais:

A autenticação em duas etapas é uma camada adicional de segurança que você pode adicionar à sua conta do WhatsApp. Ela requer um código de acesso que será solicitado periodicamente para verificar sua identidade. Para ativar essa função, acesse as configurações do WhatsApp, selecione a opção “Conta” e, em seguida, “Autenticação em duas etapas“.

Manter seu dispositivo atualizado com as últimas atualizações de segurança é fundamental para evitar vulnerabilidades e ataques. Certifique-se de instalar todas as atualizações de software disponíveis para o seu celular.

Evite clicar em links suspeitos enviados por mensagens desconhecidas ou não confiáveis. Esses links podem direcioná-lo para sites maliciosos que visam roubar suas informações pessoais.



Instale um antivírus confiável em seu celular para proteger contra malware e outras ameaças virtuais. Certifique-se de manter o antivírus atualizado para garantir a máxima proteção.

O que fazer após 30 dias?

É importante ressaltar que o processo de desativação do WhatsApp só é possível dentro de um prazo de 30 dias. Após esse período, a conta do WhatsApp será excluída permanentemente. Portanto, é essencial tomar as medidas necessárias o mais rápido possível para garantir a segurança dos seus dados.

Proteja sua privacidade

Em caso de roubo ou perda do celular, desativar o WhatsApp é uma medida importante para proteger sua privacidade e evitar o acesso não autorizado às suas mensagens e informações pessoais. Ao seguir os passos descritos neste artigo, você poderá desativar o WhatsApp em seu dispositivo perdido ou roubado, garantindo a segurança dos seus dados. Lembre-se também de adotar medidas adicionais de segurança, como a ativação da autenticação em duas etapas e a manutenção do seu dispositivo atualizado.