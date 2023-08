Cena do acidente de Alex Collins mostra motocicleta mutilada e SUV destruído

Imagens do Alex Collins A cena do acidente é horrível … mostrando a motocicleta do ex-NFL running back e o SUV com o qual ele colidiu foram completamente mutilados após a colisão.

A ex-estrela do Baltimore Ravens foi filmes no acidente na noite de domingo … depois que as autoridades dizem que sua moto Suzuki GSX-R600K 2004 colidiu com a lateral de um Chevrolet Suburban 2002 que parecia virar à sua frente em uma estrada movimentada em Lauderdale Lakes, Flórida. por volta das 22h20.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Broward, o naufrágio foi tão violento que Collins foi arremessado de sua motocicleta… e posteriormente declarado morto no local.

O vídeo filmado momentos após o impacto mostra que os dois veículos foram completamente destruídos… com a moto de Collins em pedaços no meio da rua.

As autoridades dizem que as circunstâncias do acidente ainda estão sob investigação, embora tenham acrescentado que o motorista do SUV permaneceu no local e cooperou.

Collins foi escolhido pelos Seahawks na quinta rodada do Draft da NFL de 2016 e teve uma carreira sólida em Seattle e Baltimore. Em suas cinco temporadas com as duas equipes, ele acumulou 1.997 jardas e 18 touchdowns. Ele acrescentou 467 jardas de recepção em 59 recepções também.

Depois de deixar a NFL após a temporada de 2021, Collins tentou ressuscitar sua carreira no futebol americano na USFL – assinando com o Memphis Showboats no início deste ano.

Ele tinha apenas 28 anos.