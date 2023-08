Cenibra Logística ABRE VAGAS em Minas Gerais

A Cenibra, empresa que é uma das maiores produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto desde a década de 70, está em busca de novos funcionários para compor o seu time. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a companhia, veja quais são os cargos abertos neste momento:

Auxiliar Administrativo (Exclusiva PCD) – Belo Oriente – MG – Efetivo;

Programa Jovem Aprendiz – Belo Oriente – MG – Estágio;

Eletricista Geral – Belo Oriente – MG – Efetivo;

Mecânico de Veículos (Exclusiva para PCD) – Belo Oriente – MG – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Belo Oriente – MG – Efetivo: Conduzir caminhão, estando atento às condições de segurança do veículo. Conduzir com perícia, prudência, zelo e com observância aos princípios de direção defensiva. Respeitar a legislação de transito e, em especial, as normas relativas ao tempo de direção e de descanso;

Mais sobre a Cenibra Logística

Sobre a Cenibra Logística, podemos destacar que a empresa surgiu em maio de 2002 com objetivo de atender a uma necessidade operacional da Celulose Nipo-Brasileira S.A (Cenibra) na prestação de serviço especializado em movimentação, carregamento de celulose no armazém e serviços de almoxarifado.

Ao longo dos anos, a empresa incorporou novas atividades, destacando-se os serviços de movimentação de resíduos industriais, locação de veículos, transporte de materiais e pessoal nas Regionais Florestais, movimentação ferroviária e movimentação de madeira no pátio da Unidade Industrial, gestão do posto de combustível e almoxarifados regionais.

Como se candidatar em uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!