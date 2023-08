O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) anunciou com entusiasmo a chegada da 25ª edição do Exame de Qualificação Técnica (EQT) na área de Auditoria, juntamente com a 8ª edição do EQT na área de perícia.

EQT: CFC anuncia exame de Qualificação Técnica 2023

Essa é uma oportunidade imperdível para os profissionais contábeis aprimorarem suas habilidades e ampliarem suas perspectivas de carreira. Conforme informações oficiais, as datas estão marcadas para novembro de 2023, e as inscrições para essa segunda edição começam no dia 4 de setembro.

Inscrições e detalhes essenciais

As inscrições para o EQT estarão abertas a partir das 16h do dia 4 de setembro de 2023 e permanecerão disponíveis até as 16h do dia 5 de outubro de 2023, considerando o horário oficial de Brasília (DF). Acesse o edital aqui.

Em suma, o edital detalhado da prova foi divulgado pelo CFC no dia 28 de agosto de 2023, sendo publicado através do Diário Oficial da União (DOU). Para participar, é essencial que os contadores possuam registro ativo nos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs).

Destinos da edição

A 25ª edição do EQT – Auditoria é voltada para aqueles que desejam obter registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes (CNAI).

Contudo, essa certificação é de suma importância para profissionais que buscam atuar em instituições autorizadas a operar sob a regulamentação de entidades como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central do Brasil (BCB), a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Por outro lado, a 8ª edição do EQT na área de Perícia é direcionada aos interessados em obter o registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC), um requisito essencial para aqueles que pretendem atuar como peritos contábeis.

Processo de exame e requisitos

O exame em ambas as áreas, auditoria e perícia, compreende provas escritas, que incluem questões de múltipla escolha e questões dissertativas. A aprovação na Prova de Qualificação Técnica Geral (QTG) é um requisito obrigatório para a aprovação nas provas específicas para atuação em diferentes setores.

Datas importantes para as provas específicas

Aqui estão as datas e horários das provas específicas:

Prova de Qualificação Técnica Geral: 6 de novembro de 2023, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília (DF).

Prova de Qualificação Técnica Geral de Perícia: 7 de novembro de 2023, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília (DF).

Prova Específica para atuação em auditoria nas instituições reguladas pela CVM: 8 de novembro de 2023, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília (DF).

Prova Específica para atuação em auditoria nas instituições autorizadas a funcionar pelo BCB: 9 de novembro de 2023, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília (DF).

Prova Específica para atuação em auditoria nas sociedades supervisionadas pela Susep: 10 de novembro de 2023, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília (DF).

Prova Específica para atuação em auditoria nas entidades supervisionadas pela Previc: 11 de novembro de 2023, das 14h às 18h, horário oficial de Brasília (DF).

Um passo fundamental para o crescimento profissional

A aprovação na Prova de Qualificação Técnica Geral (QTG) é de extrema importância, sendo um pré-requisito indispensável para a aprovação nas provas específicas.

Portanto, para profissionais que almejam atuar em auditoria nas instituições reguladas pela CVM, nas instituições autorizadas pelo BCB, nas sociedades supervisionadas pela Susep e nas entidades supervisionadas pela Previc, é essencial alcançar sucesso no exame QTG.

Portanto, este é um momento importante para profissionais contábeis que buscam fortalecer suas habilidades e crescer em suas carreiras. Desse modo, aproveite a oportunidade e prepare-se para a segunda edição do Exame de Qualificação Técnica 2023! A inscrição é o primeiro passo para alcançar novos patamares em sua jornada profissional.

Prepare-se!

Independentemente da área em que você está se especializando – auditoria ou oerícia -, é fundamental ter um domínio sólido dos conceitos fundamentais. Desse modo, revise as principais teorias, práticas e regulamentos que formam a base do seu campo de atuação. Ter uma compreensão profunda desses princípios fornecerá uma base sólida para responder às perguntas do exame.