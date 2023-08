CGE RJ avança e edital com salários de R$ 11 mil já tem prazo para sair

O adicional de qualificação aumenta o valor do salário de acordo com a pós graduação, mestrado e doutorado. Sendo, por exemplo, graduação (15%), mestrado (25%) e doutorado (40%).

Expectativa do edital

Com os prazos, o nome da empresa responsável pelo certame deve ser anunciado entre janeiro e fevereiro de 2023. É importante mencionar que apenas com a banca devidamente anunciada e contratada que o edital poderá ser liberado.

O concurso CGE RJ foi autorizado em outubro e na ocasião foram divulgadas o total de dez vagas para o cargo de auditor do estado. Vale lembrar que em 2018 a carreira sofreu uma modificação, pois, substituiu a de analista de controle interno, com a manutenção de funções e atribuições devido às funções.

Como requisito, é preciso ter nível superior com ganhos iniciais que ultrapassam R$ 5 mil. Vale destacar que o auditor do estado desempenha atividades típicas de Estado, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Outros concursos CGE

O concurso CGE AL ( Controladoria Geral do Estado de Alagoas) deve sair a qualquer momento. A expectativa é que sejam ofertadas 40 vagas.

Os estudos deverão ser concluídos até o mês de agosto e as oportunidades são para o cargo de Analista de Controle Interno, de nível superior. O certame aguarda autorização desde 2020, porém deve sair do papel nos próximos meses.

O certame avançou mais uma fase rumo ao edital e escolheu a comissão organizadora. O grupo será responsável por cuidar do andamento da seleção e escolher a banca.

Urgência no concurso CGE AL

A seleção está sendo visto como urgência e uma certa prioridade, já que ainda não aconteceu um concurso para efetivos até o momento.

As atividades estão sendo realizadas através de servidores advindos de cargos comissionados. Diante disso, uma vez iniciados os trabalhos, a comissão organizadora deve se empenhar em verificar a viabilidade do concurso e elaborar um termo de referência para que a banca possa ser contratada.

Sobre o cargo do concurso CGE AL

Ao todo espera-se 40 vagas distribuídas entre estes cargos: