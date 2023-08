Chael Sonnen compara Sean O’Malley a Israel Adesanya: ‘Ele tem o Fator It’

Chael Sonnen acredita que Sean O’Malley pode estar à beira do estrelato.

Neste sábado, O’Malley desafia o campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling na luta principal do UFC 292. É a maior oportunidade da carreira de O’Malley, e como “Sugar” já é um dos lutadores mais populares do UFC, Sonnen acredita esta é sua chance de se destacar, comparando-o ao campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya.

“Havia um programa chamado ídolo americano anos atrás e havia um cara britânico que era um idiota chamado Simon Cowell e ele saiu e disse ao mundo que algumas pessoas têm o ‘Fator It’, e esse termo permaneceu desde que o cara disse isso ”, disse Sonnen em as perguntas e respostas do 30º aniversário do UFC quando perguntado se este era o momento de ascensão de O’Malley. “Nós sabemos o que isso significa, certo? Sean O’Malley tem o Fator It. Além disso, ele está usando esse novo truque, não apenas com o cabelo, mas ele vai a lugares sem camisa, ou se ele chega lá e está com a camisa, ele a tira. É engraçado. O cara é bom. Essas pequenas coisas simples percorrem um longo caminho.

“Trabalhei com Teddy Atlas esta manhã e ele fez uma comparação não com Conor McGregor, ele fez uma comparação com Sean O’Malley com Israel Adesanya que achei muito interessante. Eu não pensei sobre isso uma vez que Teddy disse isso, mas depois que ele disse, eu entendi essa comparação. Sim, cara, a estrela dele está em ascensão.”

Produto da Contender Series, O’Malley ingressou no UFC em 2017 e rapidamente se tornou o favorito dos fãs por seu estilo chamativo, cores extravagantes de cabelo e sua constante presença online. Entre outros empreendimentos, O’Malley é um jogador e streamer dedicado e também hospeda seu próprio podcast em seu canal do YouTube, que tem 643.000 inscritos. Essa popularidade ajudou a elevar O’Malley rapidamente no ranking do peso-galo, ganhando uma chance contra o então não. Petr Yan ficou em primeiro lugar no ranking em outubro passado, apesar de “Sugar” ter zero vitórias classificadas em seu currículo. O’Malley conseguiu uma vitória por decisão dividida naquela luta, abrindo caminho para esta luta pelo título, onde enfrenta um dos melhores lutadores peso por peso do mundo. Diante disso, os apostadores colocaram Sterling como favorito marcado no UFC 292, mas Sonnen não está pronto para descartar O’Malley.

“Ele definitivamente poderia vencê-lo”, disse Sonnen. “Tem alguma relevância o fato de Aljo ter lutado há 91 dias. Acho que há algo a ser dito sobre o momento. Acho que O’Malley está fora há algum tempo, acho que cinco rodadas é um ponto de interrogação. É um lance para cima. Eu não sou otimista sobre este pensamento. É difícil vencer o campeão, essa é a verdade. Especialmente sua primeira vez tentando.

O UFC 292 acontece no TD Garden em Boston neste sábado.