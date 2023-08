‘Chame Merab seu p****’: lutadores reagem ao nocaute de Sean O’Malley sobre Aljamain Sterling no UFC 292

Sean O’Malley fez exatamente o que prometeu e nocauteou Aljamain Sterling para conquistar o título do peso-galo no UFC 292.

O’Malley pegou Sterling correndo no início do segundo, esgueirando-se com a mão direita que derrubou “Funkmaster” na tela antes que uma enxurrada de tiros selassem o acordo aos 51 segundos do segundo round.

Os colegas de O’Malley ficaram maravilhados com sua performance no sábado no TD Garden em Boston. Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a luta principal do UFC 292 entre Aljamain Sterling e Sean O’Malley.

Outra porra de paralisação antecipada! Rezo para que eu ou meus companheiros não tenhamos Mark Goddard na jaula novamente. Somos LUTADORES … lutemos até ao fim ! #UFC292 — Merab “A Máquina” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) 20 de agosto de 2023

Chame Merab seu maricas — Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 20 de agosto de 2023

Muito, muito pró ufc paralisação de negócios na minha opinião — Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 20 de agosto de 2023

Pode não ter mudado nada. Mas acho que o campeão merecia lutar um pouco mais. #ufc292 – Alan Jouban (@AlanJouban) 20 de agosto de 2023