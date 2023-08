Chargers fazem uma mudança no kicker: Cameron Dicker ganha o trabalho

Tele Carregadores de Los Angeles‘a competição de chutes acabou, com o jogador do segundo ano Cameron Dicker derrotando o veterano Dustin Hopkins como o placekicker inicial do time.

O Carregadores encontrou um novo lar para Hopkins depois que a notícia se tornou pública. Os anjos negociei o antigo Washington destrua o lugar Cleveland na segunda-feira para uma escolha na sétima rodada, fechando o livro em sua passagem de 16 jogos no SoFi Stadium.

Dicker, o Chutador

Assinado para o Carregadores‘equipe de treino em novembro passado, ex- Texas chutador Dicker recebeu muita atenção por seu apelido cativante – mas os Chargers esperam que, ao longo de uma temporada inteira, ele possa fazer a diferença em muitos dos jogos disputados Os anjos tocam.

Dicker se juntou ao elenco ativo dos Chargers após lesão Hopkins no final de novembro de 2022. Na temporada regular, ele converteu todas as 24 tentativas de pontos extras, junto com 21 de suas 22 tentativas de field goal. Nos playoffs, ele fez três field goals contra Jacksonville mas perdi outro como o Jaguares recuperou de uma desvantagem de 27-0 para vencer por 31-30.

Os Chargers têm uma longa história de gols de campo perdidos devastadores e pontos extras passando longe do alvo em momentos cruciais, e o treinador principal Brandon Staley certamente não quer uma repetição do colapso histórico dos playoffs da temporada passada.

Hopkins é recebido em Cleveland

Enquanto isso, no Centro-Oeste, Hopkins está se juntando a um Cleveland Browns equipe que busca deixar uma decepcionante temporada de 2022 para trás.

Hopkins é um kicker de carreira de 85 por cento acima de 109 NFL jogos e apareceu duas vezes na pós-temporada – em 2015 e 2020, com o Comandantes franquia. Os Browns perderam vários jogos disputados em 2022 – contribuindo para o último lugar no AFC Norte – e talvez alguns chutes na embreagem possam ajudar Deshaun Watson e companhia. em confrontos divisionais importantes.