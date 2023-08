Charles Oliveira desconsidera a conversa fiada sobre a revanche de Islam Makhachev: ‘Não cometerei esse erro novamente’

Charles Oliveira saiu das favelas para se tornar um superastro no Brasil e conquistar o título dos leves do UFC em 2021, mas seu reinado pelo título foi interrompido bruscamente quando enfrentou Islam Makhachev em outubro de 2022. “Do Bronx” estava muito emocionado antes dessa luta, e agora, com o UFC 294 no horizonte, ele promete não cometer o mesmo erro novamente.

“Essa foi a única luta que falei besteira, a luta contra o Islã”, disse Oliveira no episódio desta semana do MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Eu cometi um erro. Não cometerei esse erro novamente. Só podemos cometer erros uma vez na vida. Quando você comete um erro uma vez, não pode errar uma segunda vez, caso contrário você cairá sem parar. Eu não farei isso de novo.

“Se você olhar todas as minhas lutas, verá que naquela noite não lutei 10% do que posso fazer. Não um hater, não um analista que fala merda constantemente, mas pessoas que entendem de luta. Se você observar tudo o que eu disse sobre todas as minhas lutas, a única onde eu [gone outside my norm] um pouco e disse algumas coisas, falei algumas besteiras, foi contra o Islã, e não cometerei esse erro novamente.”

Oliveira deve reencontrar Makhachev no mesmo local de sua primeira luta – a Etihad Arena em Abu Dhabi – quase um ano depois de “Do Bronx” ter sofrido uma derrota por finalização no segundo round para o talentoso russo.

Oliveira disse que pretende chegar cedo a Abu Dhabi para a revanche para se aclimatar e está confiante de que terá um desempenho bom o suficiente para reconquistar o título.

“Queremos fazer história”, disse Oliveira. “O Islã é muito duro, merece todo respeito do mundo, está evoluindo imensamente, mas eu tenho um sonho. Quero ser campeão novamente. Quero continuar fazendo história, mostrando às crianças da favela que se você realmente acredita em algo você pode vencer na vida. Estamos aqui para quebrar recordes.”

“Do fundo do coração, só quero ser feliz”, acrescentou Oliveira. “Eu só quero aparecer e lutar, sabe? Para atuar como sempre fiz nas minhas lutas. Se eu me apresentar como sempre fiz, com certeza vai ser uma luta completamente diferente, o resultado não será o mesmo. ‘Ah, você está com sede? Está com fome?’ Claro que estou, estou pronto para isso. Nasci pronto para fazer história, mas o que importa agora é estar feliz e focado. Temos muito tempo para a luta e só quero estar perto das pessoas que realmente se importam comigo, aquelas que vão me incentivar a chegar lá.”

O ex-campeão dos leves do UFC teve uma seqüência de 11 vitórias consecutivas, com 10 finalizações em seu primeiro encontro com Makhachev, e desde então se recuperou do revés pelo título com um nocaute no primeiro round sobre Beneil Dariush. “Do Bronx” inicialmente disse à mídia que outubro seria muito cedo para ele enfrentar Makhachev novamente, mas agora admite que foi tudo uma manobra para mudar a revanche para o show de novembro em São Paulo, Brasil.

“Da última vez ele disse que estava pronto e queria lutar aqui [in Brazil], e eu disse que eram touros***”, disse Oliveira. “Eles nunca quiseram lutar aqui e isso está comprovado mais uma vez.”

“Muita gente fala que preciso trabalhar meu jogo mental para poder lutar e vencer [in Abu Dhabi],” Ele continuou. “Muita gente está dizendo que não estou pronto para essa luta. Eu estava na estrada agora e vi um vídeo de Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje e ‘Benny’, todos dizendo que iriam me vencer [for our past fights], e todos vocês viram o que aconteceu. Não adianta dizer: ‘Farei isso e farei aquilo’. Deixe tudo acontecer. Quero ser eu mesmo no dia 21 de outubro, quero ser legal e próximo de pessoas que realmente me amam.”

Se o UFC 294 der certo, “Do Bronx” quer repetir a história no UFC São Paulo ao entrar no Ginásio do Ibirapuera com o cinturão dos leves pendurado no ombro, como a recepção de herói que o Rio de Janeiro deu a Anderson Silva no UFC 179 em 2014, quando o ex-campeão se preparava para seu retorno após quebrar a perna contra Chris Weidman.

“Eu deveria ser o lutador convidado, então trazer o cinturão de volta com certeza será gigantesco”, disse Oliveira, que terá companheiros competindo no show. “Há alguns anos eu estava no Rio de Janeiro e as luzes se apagaram do nada e o Anderson Silva entrou com sua música — e eu chorei muito naquele dia. Lembro-me de ter pensado: ‘Isso vai acontecer comigo um dia. Espero um dia ter meu nome tão grande quanto o dele para que isso aconteça também.’