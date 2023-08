Charles Oliveira não largou luta com Conor McGregor: ‘Me diga o local e a hora’

Charles Oliveira pode lutar pelo cinturão dos leves do UFC contra Islam Makhachev, mas não abre mão da luta contra Conor McGregor.

O ex-campeão dos leves do UFC abordou na segunda-feira sua recente rivalidade online com McGregor, dizendo que não está colocando nenhum obstáculo para que uma eventual luta aconteça.

“O que está acontecendo é que estou aqui, só esperando por ele”, disse Oliveira por meio da tradutora (e garota do octógono do UFC) Luciana Andrade na edição desta segunda-feira do A Hora do MMA. “Tudo o que ele precisa fazer é me dizer o local e a hora, e eu estarei lá.”

Oliveira chamou McGregor após derrotar Justin Gaethje no UFC 274, luta que teria marcado a segunda defesa de cinturão de Oliveira não fosse uma falha na balança que lhe custou o cinturão dos leves. McGregor respondeu ansiosamente à chamada, e isso deu início a um vaivém que continuou de vez em quando.

Ultimamente, McGregor voltou sua atenção (novamente) para uma luta com Gaethje, que conquistou o título “BMF” no UFC 291 ao nocautear o três vezes adversário de McGregor, Dustin Poirier. Isso deixou o próximo adversário esperado de McGregor, O lutador final 31 rival Michael Chandler, em apuros.

Existem poucas estrelas do MMA hoje que McGregor não tenha atacado verbalmente, então Oliveira não pode ter certeza se suas trocas recentes garantem um encontro no futuro. Tudo o que ele pode dizer é que está pronto caso a oportunidade apareça.

“Não sei, estou aqui – onde está Conor?” Oliveira perguntou.

O retorno de McGregor agora está marcado para o início de 2024, enquanto Oliveira enfrentará Makhachev pelo título dos leves no UFC 294 em outubro. Oliveira admitiu ter jogado duro com o UFC para que a luta fosse transferida para um evento marcado para o Brasil em novembro, mas a luta foi agendada para Abu Dhabi.

Oliveira espera usar as lições aprendidas com a derrota inicial por finalização para Makhachev para recuperar o título. Se isso acontecer, é quase certo que ele terá notícias de McGregor.

Não importa o peso que “The Notorious” queira, Oliveira o fará.

“170, 183 [pounds], não importa”, disse Oliveira. “Tudo o que ele precisa fazer é parar e fazer.”