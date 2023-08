Charlize Theron e a repercussão de estrelar filmes de ação: não consigo sentar no vaso sanitário

Atudo ação filme as estrelas sabem que a coisa mais importante que devem cuidar é o corpo. Manter bons hábitos para manter a figura o mais forte possível é essencial, pois as sequências de ação costumam ser de alto risco e acarretam um desgaste tremendo.

Uma das atrizes que melhor sabe disso é Charlize Theron, que interpreta personagens de grandes produções de ação há mais de duas décadas. Entre eles estão ‘Mad Max: Raiva na Estrada‘,’no Fluxo‘,’Atômico‘,’Veloz e furioso‘ e ‘A velha guarda‘.

Embora a atriz sempre tenha se mantido em boa forma, ela nunca previu as consequências que poderia enfrentar. Agora, aos 48 anos, ela começa a notar o desgaste. Ela ainda tem o mesmo desejo, pois está prestes a liberar’A Velha Guarda 2‘, mas seu corpo já está pedindo um pouco de descanso.

Charlize Theron: Não consigo sentar no banheiro

“O que realmente me chateia é que agora faço filmes de ação e, se me machucar, demora muito mais para sarar do que quando tinha 20 anos”, disse a atriz à Allure. “Mais do que meu rosto, eu gostaria de ter meu corpo de quando tinha 25 anos e me jogar contra a parede e não doer no dia seguinte.

“Agora, se eu não fizer exercícios por três dias e voltar para a academia, não consigo andar. Não consigo sentar no vaso sanitário. Todos esses momentos são muito reais.”

Seu próximo lançamento, ‘The Old Guard 2’, traz um grupo de mercenários com uma habilidade em comum: eles são imortais. Assim, toda vez que morrem, eles ressuscitam e, embora sobrevivam escondendo seu segredo do mundo, agora devem enfrentar um grande inimigo que conhece seu segredo e quer capturá-los.