Charlize Theron sobre perder peso para filmes: nunca mais farei isso porque você não consegue tirar

Charlize Theron explicou que seu corpo ainda suporta os efeitos duradouros das flutuações de peso que ela sofreu no passado para corresponder aos diferentes papéis na tela.

Theron ganhou reconhecimento e um Oscar por seu excelente desempenho no aclamado filme “Monster”, de 2003, onde estrelou ao lado Cristina Ricci.

Embora ela tenha mencionado anteriormente que perder o peso ganho para um filme era relativamente simples, agora ela acha incrivelmente desafiador alcançar os mesmos resultados.

Após seu ganho de peso de 22 quilos no filme “Tully” de 2018, Theron revelou que ela lutou para retornar ao peso e forma anteriores.

“Nunca mais farei um filme e direi: ‘Sim, vou ganhar 20 quilos’. Eu nunca farei isso de novo porque você não pode tirá-lo”, Theron disse Fascinação.

“Quando eu tinha 27 anos, fiz Monster, perdi 30 quilos, tipo, da noite para o dia. Perdi três refeições e voltei ao meu peso normal.

“Então fiz isso aos 43 anos para ‘Tully’, e lembro-me de um ano tentando perder peso, liguei para meu médico e disse: ‘Acho que estou morrendo porque não consigo perder esse peso’. E ele disse, ‘Você tem mais de 40 anos. Acalme-se. Seu metabolismo não é o que era.’ Ninguém quer ouvir isso.”

Os efeitos dos filmes de ação

Theron também falou recentemente sobre o impacto que a filmagem de filmes de ação pode ter em seu corpo.

“O que realmente me chateia é que agora faço filmes de ação e, se me machucar, demora muito mais para sarar do que quando tinha 20 anos”, disse a atriz à Allure.

“Mais do que meu rosto, eu gostaria de ter meu corpo de quando tinha 25 anos e me jogar contra a parede e não doer no dia seguinte.

“Agora, se eu não fizer exercícios por três dias e voltar para a academia, não consigo andar. Não consigo sentar no vaso sanitário. Todos esses momentos são muito reais.”