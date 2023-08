ChatGPT confirma mais 6 novidades e deixa brasileiros impressionados

Recentemente, a OpenAI apresentou novidades do ChatGPT que têm tornado a ferramenta ainda mais eficiente e dinâmica em muitas tarefas.

Se você deseja extrair o que há de melhor nessa ferramenta pautada na Inteligência Artificial, não deixe de conferir o guia que preparamos para você. Descubra quais são as novidades e aproveite as funcionalidades do chat no dia a dia!

Conheça as 6 novidades do ChatGPT e fique por dentro de tudo!

Desde a sua criação, o ChatGPT foi passando por melhorias para se tornar uma ferramenta cada vez mais dinâmica e eficiente para os seus usuários. Recentemente, uma nova atualização apresentou 6 novidades do ChatGPT que têm deixado os usuários bem contentes – especialmente aqueles que usam com frequência essa ferramenta de Inteligência Artificial.

Conheça as principais funcionalidades apresentadas:

1. Prompts sugeridos

Nem sempre é fácil, para alguns usuários, criar um prompt adequado para enviar ao ChatGPT. Para sanar esse tipo de dificuldade dos usuários, a IA agora tem sugerido seus próprios prompts.

Isso tudo facilita na hora de criar algum comando mais específico e que possa trazer uma resposta mais assertiva do bot.

2. Padrão de conversa será mantido



Você também pode gostar:

Antes, mesmo no caso de contas Plus, uma conversa nova sempre era aberta na versão 3.5 do ChatGPT. No entanto, se você mantiver as suas conversas com o ChatGPT 4, quando abrir uma nova janela de conversa este será o modelo operacional mantido.

Isso é especialmente útil para quem usa a ferramenta muitas vezes ao dia e, volta e meia, se deparava com o equívoco de enviar o comando para a versão gratuita.

3. Sugestões para continuar a conversa

Você começou a desenvolver uma conversa sobre determinado tema com a ferramenta, mas acabou não tendo mais ideias de como continuar explorando determinado assunto? O próprio Chat poderá apresentar algumas ideias interessantes para você.

4. Novos atalhos no teclado

Agora, o Chat também está mais inteligente na hora de aceitar novos atalhos no teclado. É o caso do ? (Ctrl) + Shift + C para copiar um bloco de código completo e ? (Ctrl) + / para que seja possível ver uma lista completa.

Para quem necessita de agilidade, esses comandos podem poupar bastante tempo.

5. Upload de diversos arquivos

Antes, você podia fazer o upload de um arquivo para conseguir extrair ideias, insights ou até mesmo sugestões do ChatGPT. Agora, há a possibilidade de fazer o upload de diversos arquivos na conversa, o que facilita e agiliza uma série de atividades no dia a dia.

6. Página mais receptiva ao pedir o login

Por fim, muito embora o pedido de login seja refeito a cada duas semanas de uso, a página na qual é necessário preencher com as credenciais será muito mais intuitiva e receptiva.

A ferramenta é aprimorada a cada dia

Além de haver as novidades do ChatGPT que citamos acima, lembre-se de que essa ferramenta vem sendo aprimorada a cada dia. A ideia é desencadear subsídios para um dia a dia no trabalho que seja mais produtivo e otimizado.

Assim, é possível cumprir demandas, extrair insights e aprender coisas novas de modo mais rápido e organizado.

Você tem aproveitado todas as novidades do ChatGPT no seu trabalho ou estudos?