Checo Perez critica Red Bull: Somos estúpidos

Checo Pérez realmente lutou com a chuva durante o GP da Holanda. A chuva fez com que os pilotos tivessem que fazer mais trocas de pneus do que o esperado e, em meio a todo o caos que se instalou no circuito, Red Bull tomou uma decisão que prejudicou o mexicano.

A equipa austríaca decidiu parar para pneus de chuva extrema. Pareceu-me uma boa ideia tendo em conta as condições e depois Checoé uma aventura fora dos trilhos. No entanto, enquanto o mexicano estava nos boxes, Zhou bateu na parede o que causou uma bandeira vermelha.

Seu companheiro de equipe, Max Verstappen, havia parado antes, então ele já estava de volta à pista antes do incidente. Infelizmente para Perez, a equipe não estava preparada com os pneus, o que o levou a atacar no rádio: “Por que paramos? Somos estúpidos”.

O erro custou 10 segundos ao mexicano, que posteriormente foi penalizado com mais cinco segundos por ultrapassar o limite de velocidade no pit lane.

Antes desta, Pérez estava no pódio, porém, após o erro e com a penalidade, perdeu o lugar entre os três primeiros e terminou em quarto lugar.

Undercut entre companheiros de equipe

Porém, essa não foi a única polêmica durante a corrida. O mexicano largou em sétimo no grid, mas quando começou a chover na primeira volta, foi o primeiro a parar e assumiu a liderança.

Verstappen parou uma volta depois e, embora tenha perdido tempo ao entrar nos boxes mais tarde, logo diminuiu a diferença sem ultrapassá-lo.

Mais tarde quando a pista secou o suficiente para retornar aos pneus slicks Red Bull fez uma ligação surpresa ao trazer Verstappen primeiro. Normalmente é dada prioridade ao piloto líder para a frente para evitar um undercut.

O mexicano ficou surpreso ao se ver atrás do bicampeão e perguntou ao seu engenheiro se ele havia sido rebaixado, ao que a resposta foi sim.

“Houve algumas razões para essa decisão. Uma delas foi que Alonso também estava com slicks, e acho que Gasly estava atrás dele, e o ritmo do undercut… Se tivéssemos colocado Checo primeiro e Max no próximo volta, corremos o risco de ser primeiro e quarto”, explicou Christian Horner na Sky Sports F1.

Checo explica o que lhe custou

O Red Bull O piloto foi sincero sobre seus esforços para replicar sua forma do início da temporada, admitindo que os desenvolvimentos no RB19 às vezes não lhe agradavam muito.

“Nas últimas corridas estive um ou dois passos atrás e sempre pensando conscientemente em como preciso dirigir o carro. Às vezes, a forma como o carro foi desenvolvido não me agrada muito, então tenho que trabalhar mais. para acertar”, explicou.

Ele reconheceu que não se sentia confiante com seu carro e sofreu com isso.

“Começamos o ano tão bem que você pensa que é um candidato ao campeonato”, concluiu. “Então, de repente, você sente: ‘Ah, este fim de semana não parece mais como antes’, então você está perdendo a confiança porque não está completamente confiante com o carro.

“Na F1, se você não tem certeza absoluta com um carro a 250 km/h em uma curva, você hesita um pouco mais, e foi isso que realmente aconteceu naqueles momentos”.

Ambos Christian Horner e Helmut Marco confirmaram que Perez estará com a equipe em 2024, apesar das constantes especulações sobre seu status.

“A situação do Checo para o próximo ano é clara. Corrida Red Bull motorista. Temos um acordo com ele… estamos satisfeitos com o trabalho que ele está fazendo. Você o viu dirigindo hoje, ele teve azar com o limitador de velocidade do pit lane”, disse. Horner disse ao Motorsport.com.