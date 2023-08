Checo Perez pode impedir Max Verstappen de obter um recorde importante no próximo GP da F1

Tsua temporada de F1 deixou uma coisa muito clara: Max Verstappen é o piloto dominante e apenas Checo Perez está em seu caminho para alcançar um recorde importante. Enquanto isso, ‘Mad Max’ se prepara para vencer tudo em casa no Grande Prêmio da Holanda em 27 de agosto.

Max Verstappen está perseguindo um recorde importante

Max Verstappen tem nove vitórias consecutivas na temporadae caso consiga a décima em sua terra natal, chegaria a 10 vitórias seguidas, e se isso acontecer, empatará com Sebastian Vettel com o mesmo número de bandeiras brancas, e Checo Perez é quem poderá impedir o companheiro de equipe registro.

Mark Webber, ex-piloto da Red Bull, deu sua opinião sobre a situação dentro da equipe Red Bull

“Problemas de confiabilidade, é a única coisa que pode detê-lo. E, se vencer em casa, prepare-se para vê-lo bater o recorde na próxima corrida. ele é um dos melhores. Ele vai voltar revigorado e acho que porque não há pressão sobre ele, é ainda mais uma vantagem para ele”, revelou Webber ao canal oficial de notícias da F1.

“As pessoas têm que dar crédito onde o crédito é devido. Para obter esse nível de vantagem com a profundidade da competição na F1. Existem tantas, tantas oportunidades para cometer erros, seja em pit stops, confiabilidade, apresentação do carro, erro do piloto, mas ele está simplesmente espetacular.”, acrescentou Mark Webber sobre o domínio esmagador de Verstappen na atual temporada.

O conselho de Nico Rosberg para Checo Perez.

“Eu aconselharia Sergio a não prestar atenção à mídia ou olhar para as redes sociais porque haverá muitos comentários contra ele.” “Acho que ele precisa se separar de tudo isso, fiz essa determinação quando estava lutando pelo campeonato e isso me trouxe resultados. De qualquer forma, é uma situação difícil para o piloto, porque ele sabe que se falhar toda a atenção está sobre ele“, Rosberg recomendou a Checo o que ele experimentou dentro da Mercedes com Lewis Hamilton como o piloto dominante na F1.