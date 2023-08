Tele Revolução da Nova Inglaterra goleiro vendido Matt Turner para Arsenal no verão passado, e agora pode estar se preparando para vender seu substituto para outro Liga Premiada gigante.

Djordje Petrovic chamou a atenção de Chelsea futebol clubee a Blues estariam em negociações com o rotações enquanto procuram um backup para Roberto Sanchez no Stamford Bridge. Nova Inglaterra estará esperando para pendurar em Petrovic até o final do Liga principal de futebol temporada, mas a vontade do jogador pode ser decisiva nas negociações.

Chelsea se agachando para o lado movimentado da janela

Chelseaestá gastando sob Capital de Clearlake tem sido o assunto do mundo do futebol no ano passado. A nova propriedade do clube não poupou gastos na reconstrução do Bluese gastos para continuar como novo treinador Maurício Pochettino quer um reforço entre as varas.

Chelsea emprestado Kepa Arrizabalaga para Real Madrid enquanto os gigantes espanhóis buscavam um substituto para os feridos Thibaut Courtoisenquanto gabriel slonina — a Estados Unidos internacional assinado de Incêndio em Chicago em 2022 – também está emprestado ao clube belga KAS Eupen.

Petrovic emergindo como goleiro de elite

Assinado como torneirosubstituto de no verão passado, Petrovic foi finalista de Goleiro do Ano da MLS na última temporada e sem dúvida foi ainda melhor em 2023.

Petrovic foi nomeado All-Star da MLS nesta temporada, e suas atuações atraíram o interesse de clubes franceses e ingleses. A Nova Inglaterra está atualmente em segundo lugar na Conferência Leste com 43 pontos em 23 jogos, bem como a segunda maior diferença de gols na MLS com mais de 14. O clube reluta em perdê-lo em uma fase tão crucial da temporada, com a ação da MLS sendo retomada na próxima semana após o Taça das Ligas final entre Nashville e Inter Miami.

