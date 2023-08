Chevrolet tira ESTE MODELO de ONIX de linha e deixa brasileiros em choque

O Chevrolet Onix Plus, desenvolvido no Brasil e lançado inicialmente na China, enfrenta uma virada de eventos no mercado automotivo. Enquanto no Brasil ele se consolida como um sucesso de vendas, na China a história é diferente. Confira os motivos que levaram à retirada do Onix Plus de linha na China, destacando as diferenças de recepção entre os dois mercados e as razões por trás dessa decisão.

Chevrolet Onix Plus: sucesso no Brasil e desafio na China

Apesar de ter sido o pioneiro na venda da segunda geração do Onix, notadamente o sedã Onix Plus, a presença do modelo nas estradas chinesas chegou ao fim. A principal razão reside na aversão dos consumidores chineses aos motores de três cilindros e no sucesso do concorrente Monza. Enquanto o mercado brasileiro abraçou o Onix Plus, na China ele enfrentou dificuldades em atrair compradores.

Vendas tímidas e pressão do Monza

Na China, o Onix Plus teve dificuldades em decolar. As vendas minguaram e o sedã compacto foi frequentemente oferecido nas concessionárias com descontos substanciais para estimular a demanda.

Assim, tais desafios foram tão intensos que, em todo o ano de 2023, nenhuma unidade do Onix Plus foi fabricada no país asiático. Contudo, o modelo se sustentou com unidades remanescentes do estoque de 2022.

Ao contrário desse cenário, no Brasil, o Onix Plus se firmou como um sucesso. Uma vez que no seu primeiro ano de lançamento, ultrapassou a marca de 100 mil unidades vendidas, um feito inédito no país.

Comparativamente, em 2022, foram comercializadas 75.243 unidades do modelo no Brasil. Enquanto mantém uma trajetória consistente de vendas no Brasil, na China sua popularidade diminuiu consideravelmente.

Questões de motorização e rejeição chinesa

A motorização se destacou como um dos principais obstáculos para o sucesso do Chevrolet Onix Plus na China. A plataforma GEM, criada para acolher exclusivamente motores de três cilindros, limitou a gama de opções do modelo. No entanto, os consumidores chineses apresentaram resistência significativa a essa configuração de motor, preferindo opções de quatro cilindros.



Em resumo, esse cenário ecoa desafios semelhantes vivenciados no passado brasileiro, como a rejeição de carros quatro portas e modelos 16V. O Chevrolet Onix Plus estava disponível na China com duas opções de motor: um 1.0 três cilindros turbo, semelhante ao modelo brasileiro, e um 1.3 três cilindros aspirado.

As queixas dos consumidores chineses frequentemente se concentravam nas vibrações excessivas do motor e no comportamento agressivo da transmissão automática. Além disso, a competição direta com o Monza, que oferecia acabamento mais sofisticado e a opção de motor quatro cilindros, prejudicou a capacidade da Chevrolet de convencer os compradores a optar pelo Onix Plus.

Rumos diferentes: o futuro do Onix Plus

Apesar do desempenho desfavorável na China, o Chevrolet Onix Plus segue como um líder de vendas no Brasil. Mesmo enfrentando interrupções na produção devido à crise de semicondutores, o modelo continua sendo fabricado em Gravataí (RS) e exportado para vários países, incluindo o México.

Aqueles mercados anteriormente abastecidos com o Onix Plus chinês devem voltar a receber o modelo brasileiro. No entanto, a possibilidade de mudanças visuais para o próximo ano está em vista, assim como a esperança de que recursos como o teto solar, oferecido na China, possam finalmente ser incorporados à versão brasileira.

Um complexo mercado internacional

De modo geral, o caso do Chevrolet Onix Plus ilustra a complexidade do mercado automotivo global e como fatores culturais, preferências dos consumidores e concorrência podem influenciar o sucesso ou fracasso de um modelo em diferentes regiões.

Enquanto a China mostrou resistência aos motores de três cilindros e preferiu alternativas mais refinadas, o Brasil abraçou o modelo como um favorito entre os sedãs. O futuro do Onix Plus permanece positivo no Brasil, enquanto a marca enfrenta desafios contínuos ao navegar pelos gostos e expectativas dos mercados internacionais.