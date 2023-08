Chicago Bears divulga dois nomes antes da nova temporada da NFL

TO Chicago Bears está reduzindo seu elenco antes do prazo de 53 jogadores que está chegando e isso levou a Alex Leatherwood e PJ Walker sendo dispensado do clube.

Couro é um ex-escolhido no primeiro turno do draft que não conseguiu impressionar da maneira que inicialmente se esperava dele, enquanto Walker é um quarterback veterano que está em cena há muito tempo.

A decisão dos Bears de lançar Alex Leatherwood veio depois da passagem do atacante ofensivo com o Invasores de Las Vegas.

Selecionado em 17º lugar geral no Draft da NFL de 2021, Couro começou todos os 17 jogos em sua temporada de estreia antes de ser dispensado pelo Invasores último agosto.

Foi quando ele foi arrebatado pelo Ursos e ele disputou quatro partidas na temporada anterior. Ele contribuiu, mas seu tempo em campo foi limitado.

Alex Leatherwood

A saída de Walker deixa três quarterbacks no Bears

PJ Walker, que havia assinado com os Bears no início da entressafra, enfrentou um destino semelhante. Walker chegou a Chicago depois de passar três temporadas no Carolina Panteras (2020-2022).

Durante seu tempo com o Panteras, ele passou para 1.461 jardas. Apesar de registrar cinco touchdowns, Walker também teve dificuldades com interceptações, lançando 11 ao longo de sua gestão.

Agora que Walker se foi, os zagueiros reserva dos Bears estão Tyson Bagnet e Nathan Petermanatrás Justin Campos na hierarquia.

Além do lançamento de Leatherwood e Walkeros Bears também dispensaram/feriram a guarda ofensiva Gabe Houy.