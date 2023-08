Chris Jones pode realmente ficar de fora até a semana 8?

Tele é o atacante defensivo do Chiefs, Chris Jonesperdeu toda a preparação fora de temporada dos atuais campeões antes do Temporada regular de 2023-24.

Em uma conversa recente em Xo veterano disse que é possível que ele perca o primeiro 7 jogos do temporada regular se as negociações continuarem paralisadas.

Chris Jones quer mais de US$ 30 milhões

O veterano Jogador profissional está supostamente pedindo aos Chiefs que paguem a ele um salário semelhante ao LA Ram’s Aaron Donald (US$ 31,7 milhões) que é o atacante defensivo mais bem pago da NFL.

Para a temporada atual, Jones está pronto para fazer por aí US$ 28,4 milhões de dólares.

Se seu comentário recente na postagem de um fã no X está correto e ele espera estar de volta com a equipe Semana 8o 29 anos poderia supostamente perder até US$ 10 milhões de dólares em multas (US$ 50 mil por dia) por não se reportar à equipe desde o início do training camp em Julho.

Com os Chiefs abrindo a temporada regular em duas semanas em casa contra o Detroit LionsJones deve ser 100% comprometido à sua causa para perder tanto dinheiro… e tempo valioso com a equipe.

Problemas da linha ofensiva dos Chiefs

Não faz muito tempo (este passado Marchar) que Chris Jones proclamado como um “Chefe para a vida”mas embora a equipe esteja sem seu principal defensor e líder, eles também tiveram que enfrentar outras circunstâncias que deixaram sua linha defensiva com muitos buracos.

Para iniciantes, Charles Omenihu cumprirá uma suspensão de seis jogos no início da temporada regular. Matt Dickerson não está praticando devido a uma lesão no dedo do pé, e Turco Wharton acabei de voltar aos treinos depois de um Cirurgia do LCA.

Endereçamento Jones’ resistência e seu efeito na equipe, coordenador defensivo Steve Spagnuolo comentaram que esperam ter Chris de volta em breve para que o jogador possa entrar em “forma de futebol”: “Não acho que Chris seja diferente de qualquer outro jogador que perde todo o camp e precisa jogar. “É difícil. Você certamente não pode esperar que aquela pessoa em particular, por melhor que Chris seja, minimize tudo, e então você se preocupa com lesões, com o corpo pronto. Agora Chris sempre se mantém em boa forma. Mas a forma do futebol é diferente, então espero que possamos recuperá-lo e, quando isso acontecer, teremos que descobrir como fazer isso”.

Chris Jonesquem é um Veterano de 7 anosteve sua melhor temporada até agora em 2022 gravação 44 tackles e 15,5 sacos que ajudou o chefes vencer o segundo Super Bowl nos últimos 3 anos