Chris Weidman evita lesão grave no joelho, mas ainda sofreu fratura na perna no UFC 292

Chris Weidman evitou lesões graves no joelho na luta contra Brad Tavares no UFC 292, mas não escapou ileso.

O ex-campeão dos médios retornou em agosto, após uma dispensa de dois anos, que ocorreu depois que ele quebrou a perna devido a uma lesão horrível durante uma luta de 2021 com Uriah Hall. Weidman acabou perdendo por decisão unânime em seu retorno, quando Tavares acertou ambas as pernas com uma série de chutes violentos ao longo de três rounds.

O presidente do UFC, Dana White, deu a entender que Weidman pode ter sofrido outra lesão grave durante a luta e implorou-lhe “por favor, se aposente”. No entanto, isso não parece estar nos planos de Weidman, embora o ex-campeão ainda precise de algum tempo para se recuperar de uma nova fratura na perna esquerda, depois de quebrar a perna direita há dois anos.

“Não houve nenhuma ruptura de ligamento”, revelou Weidman em seu programa Sirius XM. “Então ACL, LCL, MCL, PCL, todos aqueles ‘Ls’ que você não quer rasgar porque são cerca de seis meses a um ano de recuperação. Os ligamentos estão bons.

“O que aconteceu comigo, porém, foi que tenho uma fratura na perna esquerda. Então ele quebrou minha perna com um daqueles chutes. Acabei mudando para canhoto e descobrindo. Mas tenho certeza que foi quando minha perna quebrou, fraturou. Está na cabeça da tíbula, logo abaixo do meu joelho, onde quebrou. O osso da tíbia superior é o que está fraturado. Em termos de recuperação, não é nada ruim. Quatro semanas. Recuperação de quatro semanas, é isso.”

Com quatro semanas de recuperação necessárias para a fratura na perna esquerda, Weidman provavelmente terá que esperar até outubro para voltar a treinar, embora ainda não haja informações sobre quando ele poderá competir novamente.

Além da perna quebrada, Weidman passou por uma série de cirurgias – incluindo quatro na perna direita – durante sua carreira, mas o veterano de 39 anos ainda está planejando outro retorno assim que a última lesão for curada.