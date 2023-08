Chrissy Teigen Review-Bombed for Wonderfold Wagon Collab

Chrissy Teigen tem quatro filhos pequenos, então sua última colaboração em um vagão com Wonderfold aparentemente seria um sucesso… mas não é assim que os clientes estão vendo, bombardeando a página online do produto.

A edição limitada W4 Petal Pop Stroller Wagon da Chrissy é vendida por US $ 999 com um design florido rosa. O produto foi lançado na quarta-feira e esgotou quase imediatamente… mas os trolls da internet ainda conseguiram o que queriam, aglomerando-se na seção de comentários e análises para atacar.

No momento desta postagem, 40 das 46 avaliações do vagão eram de 1 estrela… e ele obteve uma avaliação geral de 1,5 em 5 estrelas.

Quanto ao porquê a maldadealguns simplesmente não gostam do design, enquanto outras pessoas ainda estão trazendo à tona os incidentes anteriores de Chrissy intimidação on-line. Uma crítica diz: “Não há como esta empresa ter escolhido propositalmente uma pessoa tão vil para trabalhar. Para vender um produto com a finalidade de ser usado com CRIANÇAS, você escolheu uma “mulher” que disse a uma CRIANÇA (Courtney Stodden) para matar ela mesma?!”