Christian Horner admitiu falha no pit stop e pediu desculpas a Checo Perez

Óm dos fatores que afetaram o desempenho de Sergio Perez no Grande Prêmio da Holanda foi um pit stop prolongado.

O Red Bull o piloto sofreu um atraso de 10 segundos, resultando na perda de posição para Fernando Alonso, da Aston Martin.

Christian Hornera cabeça do Red Bullda equipe de Fórmula 1, reconheceu o erro da equipe técnica e pediu desculpas ao piloto mexicano.

Notavelmente, durante a corrida no Circuito de Zandvoort, ambos Perez e Max Verstappen expressou preocupações sobre a estratégia racial.

A conversa de Horner com Checo

Horner se comunicou com Pérez pelo rádio após o pit stop de 10 segundos na volta 61.

“Peço desculpas, os pneus não ficaram prontos a tempo devido a uma ligação de última hora.” Horner observado.

“Ficamos significativamente atrasados ​​no pit lane devido ao caos. Mesmo assim, seu desempenho hoje foi excelente e muito consistente.”

Incidente de pit stop

Apesar de Pérez ao entrar no pit lane para sua segunda parada, os pneus não estavam preparados, levando a um atraso superior a 10 segundos.

Após esta parada, Checo encontrou um giro na Curva 1, o que resultou na perda de uma posição para Fernando Alonso. Em seguida, garantiu a terceira posição no Circuito de Zandvoort.

No entanto, uma penalidade de cinco segundos fez com que ele caísse para quarto, com Alpino motorista Pierre Gasly garantindo a terceira posição.