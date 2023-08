Chuva de GRANIZO atingirá ESTAS cidades brasileiras nos próximos dias

Indubitavelmente, está sendo um período extraordinariamente desafiador quando discorremos sobre as condições atmosféricas aqui em território brasileiro. Com efeito, esta está sendo uma das estações mais inconstantes que vivenciamos recentemente. Enquanto algumas localidades registram temperaturas excessivamente elevadas, outras estão confrontando precipitações ininterruptas, ventos intensos, chuva de granizo e até mesmo ciclones.

Nesse contexto, recentemente foi emitido um aviso sobre novas tempestades que estão prestes a atingir o país. E em algumas áreas, as probabilidades de ocorrência de uma chuva de granizo são bastante elevadas. Por conseguinte, antes de se aventurar para aproveitar o final de semana, recomendamos que você leia a matéria baixo.

Acompanhe o desenrolar da chuva de granizo destrutiva no país

Quem está atento às notícias certamente já está ciente de que uma região do Brasil está atualmente enfrentando desafios significativos. No entanto, para aqueles que não acompanham as atualidades, é crucial observar as chuvas intensas que estão assolando a região Sul do nosso país. Ao longo das últimas semanas, toda a parte sulista do Brasil tem suportado um período excessivamente prolongado de chuvas intensas e ventos fortes.

E as circunstâncias se tornam ainda mais graves, especificamente no estado do Rio Grande do Sul. Isso ocorre porque a localidade gaúcha foi a mais impactada pelas recentes tempestades, inclusive a chuva de granizo. No Rio Grande do Sul, as precipitações atingiram uma intensidade tão marcante que levaram à formação de um ciclone.

No total, 20 mil cidadãos gaúchos em 32 diferentes cidades tiveram que enfrentar os danos causados pelo ciclone que passou pelo estado. De maneira profundamente lamentável, infelizmente ocorreram 16 vítimas fatais após a passagem do fenômeno.

Adicionalmente, o Rio Grande do Sul também foi acometido por uma chuva de granizo. Esse evento teve início na madrugada de 10 de agosto, depois que nuvens carregadas se espalharam por toda a extensão do estado gaúcho. As precipitações continuaram ao longo do fim de semana subsequente, mas aparentam estar diminuindo em intensidade, pelo menos por ora.

Identifique quais localidades podem experimentar chuva de granizo em breve



Caso sua memória não o traga recordações das aulas de ciências da época escolar, é relevante notar alguns fatores quando se trata de chuva de granizo. O granizo é uma forma de precipitação sólida, originada pelo congelamento da água em nuvens específicas, quando há baixas temperaturas e ventos fortes. As pedras resultantes são frequentemente pequenas, porém, em chuvas mais intensas, podem aumentar de tamanho.

Infelizmente, algumas cidades brasileiras correm o risco de enfrentar chuvas de granizo já neste final de semana. Entretanto, desta vez, não é a região Sul do Brasil que enfrentará essa mudança climática.

Na realidade, todas as localidades propensas a enfrentar granizo estão em Minas Gerais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões mineiras da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha poderão se deparar com essa forma de precipitação em um futuro muito próximo. Esteja atento e não se esqueça de ter um guarda-chuva à mão.

Clima não é muito propício em São Paulo

O município de São Paulo despertou, neste sábado (26), em estado de atenção devido à possibilidade iminente de diminuição das condições térmicas. Houve também um leve grau de preocupação para a saúde, anunciado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. As temperaturas estão previstas para continuar decrescendo e os medidores podem marcar valores mínimos de até 11?°C durante o desfecho de semana.

A notificação abrange também outras localidades do estado, tais como:

Litoral meridional;

Aglomeração macrometropolitana (incluindo municípios como Jundiaí, Bragança Paulista e Sorocaba);

Vale do Paraíba e Itapetininga.

De acordo com os detalhes apresentados pelo Centro de Administração de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, os ventos que começam a soprar do oceano em direção ao continente. Isso devido à passagem de uma frente fria no litoral, ocasionando um acréscimo na umidade e desencadeando uma redução nas temperaturas na capital.