Chuva de Meteoros NESTE DOMINGO no Brasil

Neste domingo (13), um fenômeno astronômico fascinante poderá ser observado no Brasil: a chuva de meteoros Perseidas. Este espetáculo celestial ocorre devido à trajetória da Terra através da área do espaço cheia de detritos deixados pelo cometa 109P/Swift-Tuttle, que orbita o Sol a cada 133 anos.

O Que São Meteoros?

Os meteoros são fenômenos causados pela entrada de pequenos corpos celestes, como fragmentos de cometas ou asteroides, na atmosfera terrestre. Estes corpos, ao entrarem em contato com a atmosfera, queimam e criam um rastro brilhante no céu, conhecido popularmente como “estrela cadente”.

A Origem das Perseidas

O nome “Perseidas” vem do fato de que os meteoros parecem surgir de um ponto na constelação de Perseu – o chamado radiante. O radiante das Perseidas está situado em uma posição que favorece uma melhor visibilidade do fenômeno no Hemisfério Norte.

A Observação das Perseidas no Brasil

No entanto, apesar de ser mais visível no Hemisfério Norte, a chuva de meteoros Perseidas também pode ser observada no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Isso ocorre devido à localização do radiante das Perseidas no céu.

“Quanto mais baixo está o radiante no céu, menor o fluxo de meteoros observado. E como as Perseidas estão baixas no horizonte, aqui no hemisfério sul, só será possível observar uma parte dos meteoros, cerca de um quinto ou um terço dessa região total que está irradiando”, explica o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss.

Como Observar a Chuva de Meteoros?

Para uma melhor experiência de observação, é importante estar em um local com baixa poluição luminosa, preferencialmente afastado das grandes cidades. As luzes ao redor devem ser apagadas e o tempo deve estar bom. O melhor horário para observar a chuva de meteoros será na madrugada do dia 13 de agosto, entre 3h30 e o amanhecer.



Taxas de Meteoros por Região

Na Região Norte, as pessoas poderão desfrutar de taxas máximas entre 25 e 40 meteoros por hora. Na Região Nordeste, as taxas máximas devem alcançar de 15 e 30 meteoros por hora. No Centro-Oeste, estima-se uma quantidade de oito a 20 meteoros por hora. Na Região Sudeste, a expectativa é de que sejam vistos entre cinco e dez meteoros. A Região Sul será a menos favorecida para a visualização do fenômeno, com a passagem de cinco meteoros por hora.

A Importância das Chuvas de Meteoros

As chuvas de meteoros são importantes não apenas pela beleza do espetáculo que proporcionam, mas também pelo seu valor científico. O estudo desses fenômenos permite estimar a quantidade e período de maior penetração de detritos na Terra. Além disso, os meteoros são importantes para o conhecimento da formação do Sistema Solar.

Portanto, não perca a oportunidade de apreciar este belo espetáculo celestial e, ao mesmo tempo, aprender um pouco mais sobre o nosso incrível universo. Lembre-se: a próxima chuva de meteoros Perseidas será na madrugada do próximo domingo (13), especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.