Chuva de meteoros Perseid: tire a foto perfeita hoje com estas dicas

Fans da astronomia vão se deliciar nos próximos dias com o Chuva de Meteoros Perseidas enfeitando os céus.

Muitas pessoas estão desesperadas para ter um vislumbre desse show no céu e todos adorariam obter a imagem perfeita.

A melhor hora para olhar o céu é antes do amanhecer, quando o céu está mais escuro. Você também deve prestar atenção à previsão do tempo, pois ter uma noite sem nuvens é essencial para obter as melhores fotos.

Para obter ótimas imagens, você precisará de uma câmera DSLR, uma lente grande angular e um tripé. Com esse tipo de kit e um pouco de sorte, você pode obter ótimas imagens de asteroides.

Em que direção devo procurar as Perseidas?

Onde ver as Perseidas na Pensilvânia (perto da Filadélfia)

Parque Estadual French Creek

Encontrado ao longo da fronteira dos condados de Chester e Berks, este local fica aberto à noite e é um destino popular para os entusiastas do céu.

Parque Estadual de Nockamixon

O Bucks-Mont Astronomy Club está organizando uma festa de observação de Perseidas no Tohickon Boat Launch, das 20h30 às 22h00

Floresta Estadual de Bass River

Uma festa de vigília Perseid começará às 23h e continuará até as primeiras horas da manhã.

Floresta Estadual de Wharton

Popular entre os fãs do céu noturno, a West Jersey Astronomical Society se reunirá aqui às 19h30 no sábado.

Onde ver as Perseidas na área da Califórnia (ao redor da área de Los Angeles)

Indian Cove Campground, Parque Nacional Joshua Tree

O local possui 101 parques de campismo, e os locais próximos às colossais formações rochosas são populares.

Mt. Decepção, Floresta Nacional de Angeles

Você verá inúmeras oportunidades de visualização de meteoros aqui, uma caminhada de 3,5 milhas de ida e volta ao pôr do sol que começa no início da trilha Eaton Saddle.

Castro Crest, montanhas de Santa Monica

Um cenário ideal graças à baixa poluição luminosa, que também oferece oportunidades incríveis para caminhadas.

Ojai

A cidade mais próxima de Los Angeles com uma portaria de céu escuro, este local é o lugar perfeito para quem quer ver o lindo céu noturno.

Leo Carrillo State Park, área de recreação nacional das montanhas de Santa Monica

O local semi-isolado é um local de primeira linha para observar o céu noturno

Mirante do Rancho Palos Verdes

Na mesma rua do Robert E. Ryan Community Park, este é o primeiro espaço verde incorporado na cidade.

Parque Estadual Red Rock Canyon

Esta paisagem desértica é encontrada entre o Mojave e a Sierra Nevada. Você pode até ver a galáxia de Andrômeda a olho nu a partir deste local.

Área de recreação e acampamento de Crystal Lake, Floresta Nacional de Angeles

Localizado a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Los Angeles, este local noturno próximo a um lago permite que você veja as estrelas refletidas na água abaixo dos penhascos de granito.

Dunas planas de Mesquite, Parque Nacional do Vale da Morte

Lar das temperaturas mais altas do leste e do ponto mais baixo da América do Norte, este local tem indiscutivelmente a menor poluição luminosa da Califórnia.

Parque Estadual do Deserto de Anza-Borrego

Lar de alguns dos acampamentos mais isolados do SoCal, este local possui 500 milhas de estradas de terra em 600.000 acres. É o maior parque estadual da Califórnia.

Onde ver as Perseidas no Colorado

Parque Nacional das Montanhas Rochosas

De acordo com My Colorado Parks, você pode considerar Trail Ridge Road, Kawuneeche Valley, Beaver Meadows e Lake Irene para vistas de 360 ​​graus.

Onde ver as Perseidas em Rhode Island

Observatório Frosty Dew

Este local estará aberto aos portadores de ingressos de sábado, 12 de agosto, às 20h30, a domingo, 13 de agosto, às 2h30.

Onde ver as Perseidas em Utah

Parque Estadual Dead Horse Point

Encontrado entre os Parques Nacionais de Canyonlands e Arches, este local funciona como um Parque Internacional Dark Sky.

Onde ver as Perseidas em Nevada

Partido Perseidas do Observatório de Eastern Sierra

A festa é organizada pelo Observatório de Eastern Sierra perto de Bishop, Califórnia, embora ocorra em um terreno privado em Sage Valley, Nevada.

Onde ver as Perseidas em Michigan

Keweenaw Mountain Lodge

Localizado em uma península, o lodge tem um campo de golfe e funciona como uma área de observação do céu noturno.

Onde ver as Perseidas em Oregon

Parque Estadual do Reservatório Prineville

Localizado a nordeste de Bend, no alto deserto, com um lago de 3.000 acres que garante céu escuro e um local ideal para ver estrelas cadentes.